ZMG de Noche: Asesinan con tortura a un joven Tlaquepaque y ejecutan a otro en Tlajomulco

La violencia marcó la noche del jueves y la madrugada de este viernes 29 de agosto en la metrópoli de Jalisco, con un saldo de dos hombres asesinados con extrema violencia en Tlaquepaque y Tlajomulco, y una persona más herida de bala; en contraste, un aparatoso accidente en Zapopan dejó un tráiler completamente destruido, pero a sus tripulantes milagrosamente ilesos.

Asesinato con saña en Lomas del Cuatro, Tlaquepaque

La jornada violenta tuvo uno de sus puntos más crudos dentro de una finca en la colonia Lomas del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Familiares de un joven de 27 años lo encontraron sin vida tras no saber de él por un día. Al ingresar a su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Loma Sur y Loma Oriente, lo hallaron inconsciente.

Paramédicos confirmaron la muerte y revelaron la brutalidad del crimen: la víctima presentaba múltiples golpes, heridas por arma blanca y tenía las manos y los pies atados. La Fiscalía de Jalisco ya investiga el móvil del asesinato.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Lomas del Cuatro en Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/1L5Z4tUI5L — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 29, 2025

Ejecutado de un tiro en la cabeza en Tlajomulco

En la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, las detonaciones de arma de fuego volvieron a generar alarma. Policías municipales acudieron al cruce de las calles Lago Ness y Lago Mayor Oriente, donde encontraron a un hombre de entre 25 y 30 años tendido en el asfalto.

La víctima presentaba un impacto de bala directo en el cráneo. Según testigos, el hombre se encontraba en el lugar cuando varias personas se le aproximaron y uno de ellos le disparó a quemarropa antes de huir.

Lo corren de la calle y le disparan por la espalda en Las Juntas

Un hombre de 36 años resultó herido de bala en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque. La víctima llegó por sus propios medios a la Cruz Verde Marcos Montero, donde relató que se encontraba en el cruce de Barranca del Cobre y San Antonio cuando sujetos desconocidos comenzaron a insultarlo y le ordenaron que se fuera.

Al acatar la orden y darles la espalda, escuchó un disparo y se sintió herido. Los médicos reportan su estado de salud como regular, con una herida en un glúteo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con 4rm4 de fuego en la Col. Las Juntas de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/5ln49cYsAp — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 29, 2025

Choque ‘milagroso’ en Zapopan: Tráiler atravesado por barrera; salen ilesos

En un hecho que contrastó con la violencia, un aparatoso accidente en Periférico Norte, a la altura de la avenida Valdepeñas en Zapopan, no dejó personas lesionadas a pesar de su magnitud. El conductor de un tráiler perdió el control y se impactó de frente contra una barrera de contención metálica.

La estructura de acero prácticamente atravesó la cabina y el motor del tractocamión. Aunque los primeros reportes advertían sobre personas prensadas, los bomberos de Zapopan confirmaron que tanto el chofer como su acompañante resultaron ilesos. La pesada unidad fue declarada como pérdida total y los rescatistas trabajaron para contener un derrame de diésel.