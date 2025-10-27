Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango; suman más de seis en 2025

El cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán, de 60 años, fue encontrado sin vida en el estado de Durango el 26 de octubre. De acuerdo con los primeros reportes, junto al cadáver se localizó un mensaje, aunque las autoridades no han revelado su contenido.

Periodista asesinado habría sido reconocido por su hijo un día antes del hallazgo

El medio local Contexto de Durango, donde Beltrán colaboraba, confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a través de redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán”.

Información preliminar señala que el cuerpo fue reconocido un día antes, el sábado 25 de octubre, por uno de sus hijos. El periodista se había comunicado por última vez con su familia el jueves 23, según confirmaron medios locales.

Beltrán, además de su trabajo en prensa escrita, mantenía un perfil activo en redes sociales y en la plataforma TikTok, donde también compartía información y opiniones sobre temas locales. En su trayectoria, se desempeñó como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni información oficial sobre los responsables de su homicidio.

🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán.



El equipo de Contexto de Durango se une a la pena que embarga a su familia y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.



Descansa en paz 🙏 pic.twitter.com/73EftWlSu9 — Contexto de Durango (@contextodgo) October 26, 2025

México, cada vez más peligroso para la prensa: los asesinatos que se registran en el país

Con el asesinato de Miguel Ángel Beltrán, ya suman siete periodistas asesinados en México durante 2025, de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19.

Entre las víctimas de este año se encuentran Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el Estado de México; Kristian Uriel Martínez Zavala, atacado a balazos en Guanajuato; y Raúl Irán Villarreal Belmont, también de Guanajuato, cuyo cuerpo fue hallado tras su desaparición.

A ellos se suman los nombres de José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla y Ronald Paz Pedro, quienes fueron ejecutados en distintas regiones del país por motivos que aún no han sido esclarecidos.

Organizaciones civiles y colectivos de prensa han exigido justicia, así como mayores garantías para la seguridad de los comunicadores. Sin embargo, la impunidad persiste y el silencio se impone donde debería prevalecer la verdad.