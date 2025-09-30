¿Quién era Miguel Ángel de la Mora, el estilista de celebridades asesinado en Polanco?

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, propietario de “Micky Hair Salon” y estilista de celebridades como Ángela Aguilar o Kenia Os, ha causado gran conmoción debido a la brutalidad de los hechos.

La noche del 29 de septiembre, el también creador de contenido fue acribillado en lo que se presume un ataque directo a las afueras de su salón de belleza ubicado entre las calles Moliere y Masaryk, en la exclusiva colonia de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), pero ¿quién era?

¿Quién era Miguel de la Mora, dueño de “Micky Hair”?

Originario de Guadalajara, Jalisco, el joven de 28 años inició su carrera en Zapopan donde abrió su primer salón de belleza, donde alcanzó reconocimiento por ser creador de su propia marca de extensiones.

Posteriormente, se expandió a la CDMX con su sede en Polanco. Con 12 años de experiencia como estilista profesional y 10 como extensionista, se convirtió pronto en uno de los estilistas favoritos de artistas e influencers.

En redes sociales logró reunir más de 170 mil seguidores en Instagram y más de 24 mil en TikTok, donde compartía no solo su trabajo, sino también viajes, rutinas y momentos de su vida personal.

Incluso apenas días antes, Miguel Ángel había anunciado un sorteo junto con la influencer Priscila Escoto, con premios que ascendían hasta los 200 mil pesos.

¿Qué se sabe del asesinato del estilista de Micky Hair?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el joven acababa de cerrar el exclusivo salón, cuando fue interceptado por un grupo armado, que después huyó a bordo de una motocicleta.

Minutos más tarde, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que no se trató de un asalto o cobro de piso, sino de un ataque directo. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

En redes sociales han circulado versiones de que Miguel había denunciado amenazas desde 2024 e incluso contaba con una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo “E”. Pero hasta el momento, no se tiene ninguna línea de investigación confirmada, ni tampoco hay detenidos.