Última Hora: Muere en choque de helicópteros el músico, rapero y cineasta Oliver Tree

El mundo de la música y el arte está de luto, luego de que medios internacionales confirmaran que el cantante norteamericano, Oliver Tree, se encontraba entre los seis muertos que dejó un fatídico accidente entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, en la zona sudoeste de Río de Janeiro, ocurrido esta mañana de domingo. De acuerdo con los reportes, la información fue confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro hace apenas unos minutos.

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¿Quiénes viajaban en el helicóptero junto a Oliver Tree?

De acuerdo con las autoridades locales, entre los fallecidos se encontraban el cantautor estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y Lucas Vignale, director argentino de videos musicales. En total fueron seis víctimas, 5 de las cuales se encontraban viajando juntas en una de las aeronaves, mientras que la sexta se encontraba en el segundo helicóptero.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree era un músico, cantautor, productor, rapero y cineasta estadounidense conocido en el mundo por poseer una personalidad excéntrica y una imagen tan peculiar que llamaba la atención de cualquiera. Muchos lo conocían por la forma de peinarse y vestirse, la cual le creaba una estética surrealista que fascinaba a sus seguidores. Al momento del accidente, el artista tenía tan solo 32 años de edad.

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