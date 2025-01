Lista de aspirantes a jueces presenta irregularidades, afirman trabajadores del Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial señalaron irregularidades en la lista de aspirantes a jueces y magistrados que integró el Poder Legislativo. Pues alertaron que hay registros de aspirantes que solo ingresaron al sistema para consultar los requerimientos para participar, pero que no aportaron documentos ni cumplieron con otros requisitos y a pesar de esto, aparecen con número de folio.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando el Comité Legislativo publicó una lista complementaria de 3 mil 817 aspirantes al Poder Judicial; sin embargo, en un principio varias personas señalaron errores como aspirantes aceptados fuera de plazo y con errores, como la repetición de nombres.

Exhiben caso de funcionario que no entregó documentación y aparece en la lista

Incluso, en la conferencia de prensa de los jueces del Poder Judicial, se dio a conocer el caso de Jorge Manuel Rodríguez Campero, oficial administrativo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México (CDMX).

En la conferencia de prensa, Rodríguez Campero comentó que él se registró en la plataforma solamente para revisar los requisitos que solicitaban para discutirlo en mesas de trabajo, aunque, afirmó, no compartió la documentación requerida y después aparecía como uno de los aspirantes elegibles por el Comité de Evaluación para competir por una magistratura.

“Lo hice sin ninguna otra intención de participar, no subí ningún documento, cartas de recomendación, ensayo, absolutamente nada y lo dejé. Lo olvidé por completo, hasta que me empezaron a llegar requerimientos donde decía que completara el formulario y la documentación necesaria (...) y hasta el día de hoy estoy en una lista cuando no subí ningún documento, el ensayo o algún requisito que se solicitaron”, señaló.

¿Cuándo se dará a conocer la lista de aspirantes a jueces?

Hasta el momento se tiene un total de 10 mil 877 aspirantes a algún cargo del Poder Judicial. Y la lista final se dará a conocer el próximo viernes 31 de enero.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo le dará un gran peso a la “honestidad y buena fama”. Por su parte, María Gabriela Sánchez García, integrante del Comité, subrayó que el carácter ético es fundamental: “La ciudadanía debe confiar en que quien los juzga es justo y con principios”, dijo.