Astrónomos detectan señal de radio de una galaxia lejana

Un grupo de astrónomos de la Universidad McGill en Canadá dio a conocer sobre el hallazgo de una señal de radio que provenía de una galaxia lejana, a casi 9 mil millones de años luz, utilizando un radiotelescopio gigante de ondas métricas (GMRT), en la India.

Los investigadores de la Universidad de McGill de Canadá y del Instituto Indio de Ciencias (IISc) de Bengaluru trabajaron en ocnjunto para detectar la señal de radio de hidrógeno atómico originada a 8 mil 800 millones de años luz de la Tierra.

Las ondas de radio son una clase de radiación electromagnética cuya frecuencia está comprendida en el espectro radioelétrico. Estas señales se propagan a través del espacio y van disminuyendo de intensidad conforme se van alejando de la fuente que emite en primer lugar las ondas.

¿Cómo detectaron la señal de radio de la galaxia lejana?

Se trata de la detección más alta de emisión de una galaxia lejana. Además de utilizar el radiotelescopio gigante, los expertos se basaron en la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein y así pudieron determinar que la señal corresponde a un elemento básico del orígen del universo, el hidrógeno neutro.

Expertos detectaron la primera señal de radio de una galaxia lejana|Twitter @NASA

La teoría de Albert Einstein se refiere a que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo que ejercen los objetos masivos como planetas, estrellas y galaxias. Las ondas electromagnéticas también pueden alterarse por la curvatura espaciotemporal que ejercen los objetos.

Por esta razón, la señal que pase por ahí no solo se curvará también, sino que se magnificará, haciéndola más potente.

De igual manera, los astrónomos tuvieron que elegir el mejor lente para poder detectar la señal, esto, entre 118. Fue así que señalan que la galaxia lejana es de formación estelar, por lo tanto, se espera que tenga una importante reserva de gas neutro frío.

La galaxia lejana fue observada durante un total de 18 horas. Una de las conclusiones fue que tras descubrir la primera señal de radio de una galaxia abre una nueva ventana para seguir observando materia de este tipo.

