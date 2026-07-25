Su maldad no quedará impune: influencer chilena le da wasabi a su perrito

Lo que publicó como un video gracioso para sus redes sociales terminó siendo un tiro por la culata y convirtiéndose en la mayor crisis de su carrera digital. La creadora de contenido chilena Josefa Sáez, de 22 años, es ahora foco de repudio en plataformas digitales tras viralizarse un registro donde le da a probar wasabi a su perro.

En las imágenes se observa a Corso, un perro de raza mastín italiano, recibir un trozo de salmón cubierto con el picante condimento japonés por parte del padre de la joven. Tras ingerirlo, la mascota comienza a salivar en exceso y mostrar claros signos de malestar físico mientras Josefa Sáez y su familia se ríen en pantalla.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar: el rechazo fue inmediato y desató una potente "funa" que traspasó el entorno digital.

@radioriquelme 🚨 Influencer chilena desata polémica tras viralizarse video de su perro comiendo wasabi La influencer chilena Josefa Sáez quedó en el centro de la polémica luego de difundirse un video donde su perro consume wasabi durante una reunión familiar. Tras las críticas, la creadora de contenido publicó un registro pidiendo disculpas y explicó que la situación ocurrió por desconocimiento, señalando que fue su padre quien grabó y compartió el video. También aseguró haber recibido amenazas a raíz de la controversia. Especialistas consultados por un medio nacional recordaron que, aunque el wasabi no es considerado tóxico para los perros, puede causar irritación en el sistema digestivo, vómitos, diarrea y otros problemas, por lo que no debe ser ofrecido a las mascotas. 📹 Revisa los detalles de esta polémica que se viralizó en redes sociales. #JosefaSaez #Influencer #Perros #Wasabi #Mascotas #Chile #Viral #Polémica #Colmevet #RadioRiquelme ♬ original sound - Radio Riquelme Coquimbo

¿Quién es la influencer Josefa Sáez?

Originaria de Rancagua, Josefa Sáez es estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes y se consolidó como influencer compartiendo su estilo de vida, moda y viajes, acumulando cerca de 600,000 seguidores entre TikTok e Instagram.

El video afectó directamente su patrimonio y contratos comerciales:

La castigaron las marcas con las que colabora: La gigante del retail Falabella , con quien la joven lanzó recientemente una colección de ropa bajo la marca Sybilla , tuvo que bloquear y limitar los comentarios en sus publicaciones oficiales ante la ola de exigencias para cancelar su alianza. Lo mismo ocurrió con la firma Raindoor .

La gigante del retail , con quien la joven lanzó recientemente una colección de ropa bajo la marca , tuvo que bloquear y limitar los comentarios en sus publicaciones oficiales ante la ola de exigencias para cancelar su alianza. Lo mismo ocurrió con la firma . La atacaron en redes: La joven tuvo que restringir el acceso a su perfil de Instagram para frenar los miles de mensajes de rechazo.

La joven tuvo que restringir el acceso a su perfil de para frenar los miles de mensajes de rechazo. La evidenciaron con otros videos de crueldad animal: Los internautas revivieron registros pasados donde la tiktoker abogaba por cortarle las alas a un loro exótico familiar para evitar que volara, sumado a antiguas declaraciones desatinadas sobre incendios forestales en el sur del país.

Ya se involucró la ley

Pese a que Josefa Sáez publicó un video pidiendo disculpas que superó el millón de visualizaciones —argumentando que "no sabía que estaba mal" y que su padre "lo hizo de inocente"—, la explicación no logró calmar los ánimos.

La controversia escaló hasta las autoridades políticas de Chile. El diputado Sebastián Videla confirmó públicamente que llevará el caso ante la Fiscalía de Chile para abrir una investigación por presunto maltrato animal.

"Basta de normalizar el sufrimiento de los animales por unas visitas o unos 'me gusta' (likes)", sentenció el parlamentario.Por su parte, médicos veterinarios recordaron a la población que bajo ninguna circunstancia se debe suministrar sustancias picantes o muy condimentadas como el wasabi, ají o pimienta a las mascotas, ya que pueden ocasionar graves quemaduras gastrointestinales y problemas digestivos severos.