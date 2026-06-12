Salió a entregar unas playeras y desapareció; encuentran sin vida a hombre dentro de su auto en Coahuila

La búsqueda de un hombre de 49 años de nombre Javier Macías, quien desapareció luego de salir de su casa para entregar unas playeras, terminó en tragedia en Torreón, Coahuila.

Después de días sin saber nada de su paradero, sus familiares lograron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que permitió localizar el vehículo donde lamentablemente fue encontrado sin vida.

El caso ha generado gran conmoción en la Comarca Lagunera, no solo por lo difícil que fue para la familia presentar la denuncia, sino porque la investigación apunta a que un empleado de Javier sería el principal sospechoso.

Empresario de la Comarca Lagunera desaparece tras ir a entregar unas playeras

Todo inició el pasado sábado, cuando Javier Macías salió de casa con la intención de entregar un paquete de playeras en Gómez Palacio, Durango. Pero el hombre nunca llegó a su destino.

Al pasar las horas sin tener noticias de él, sus familiares comenzaron una intensa búsqueda por cuenta propia. Primero realizaron los reportes al número de emergencias 911 y difundieron su fotografía en redes sociales con la esperanza de que alguien supiera algo.

De acuerdo con integrantes del colectivo Grupo Vida, fue hasta el lunes cuando los familiares acudieron a solicitar apoyo para reforzar la búsqueda. En ese momento detectaron que únicamente existía un reporte por desaparición y no una denuncia formal.

Según relataron integrantes del colectivo, surgieron problemas relacionados con la competencia territorial del caso, ya que la desaparición habría ocurrido entre Durango y Coahuila.

Las llamadas que dieron una pista clave sobre el paradero de Javier Macías

Ese mismo lunes, familiares empezaron a recibir llamadas realizadas desde el celular de Javier, en las que presuntamente les exigían dinero.

Esto permitió obtener pistas sobre su ubicación, y gracias al sistema GPS la familia logró rastrear la última ubicación del empresario, misma que señalaba el ejido El Retiro, en San Pedro, Coahuila.

Durante la madrugada del martes, los familiares acudieron al lugar sin imaginar que encontrarían a Javier dentro del auto, pero ya sin signos vitales.

Detienen a pareja por secuestro de Javier Macías; uno de ellos era empleado

Tras confirmar la identidad del hombre de 49 años, las autoridades detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, uno de los principales sospechosos habría mantenido una relación laboral con la víctima, por lo que autoridades indagan si esta situación pudo estar relacionada con el crimen.

