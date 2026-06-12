¿Y las investigaciones?: Solo existen 3 mil 800 carpetas frente a los 122 mil desaparecidos en México

La crisis de desapariciones en México tiene una cifra que resume el tamaño del problema. Entre 2006 y 2026 se acumularon apenas 3 mil 869 carpetas de investigación relacionadas con desaparecidos, mientras que en ese mismo periodo se registraron más de 122 mil casos en el país.

El dato forma parte de un análisis de la organización Causa en Común, que advierte sobre el rezago de las fiscalías y la incapacidad institucional para investigar una de las tragedias más graves que enfrenta México. Lo preocupante, es que esta cifra representa que solo 3 de cada 100 personas desaparecidas tienen una carpeta de investigación vinculada.

Más de 122 mil personas desaparecidas en dos décadas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 2006 y febrero de 2026 fueron registradas 122 mil 129 personas desaparecidas y no localizadas. Del total, 96 mil 180 corresponden a hombres y 25 mil 728 a mujeres.

La organización destaca que el fenómeno creció de manera constante durante los últimos 19 años. Mientras entre 2006 y 2011 las desapariciones aumentaron año con año hasta alcanzar 5 mil 134 casos anuales, a partir de 2016 comenzó una nueva escalada que llevó la cifra a un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones en 2024.

Los números del fracaso: sólo existen 3,869 carpetas de investigación para más de 130 mil personas desaparecidas en México.



Consulta el informe completo “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”:

🔗 https://t.co/6gfQQL2ZrP pic.twitter.com/KJJQSXTiZA — Causa en Común (@causaencomun) June 11, 2026

La revisión del RNPDNO realizada por el gobierno federal identificó 130 mil 178 registros de desaparición entre 2006 y febrero de 2026.

De ellos, 43 mil 128 casos fueron clasificados como desapariciones verificadas con datos completos de identidad y sin actividad posterior registrada. Sin embargo, sólo 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación.

Esto significa que menos del 9% de las desapariciones consideradas verificadas cuentan con una investigación formal.

Para Causa en Común, la cifra evidencia el incumplimiento de las fiscalías en sus obligaciones de búsqueda e investigación, además de reflejar la debilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Un sistema rebasado por la crisis de desapariciones

El informe señala que el problema no se limita a los registros estadísticos. También existe un deterioro institucional que afecta a fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses.

La organización recuerda que cuatro estados —Oaxaca, Durango, Sonora y Yucatán— aún no cuentan con fiscalías especializadas en desaparición de personas.

Además, sostiene que el 99% de los reportes y denuncias permanecen impunes, mientras persisten retrasos en la identificación de cuerpos, la integración de bases de datos forenses y la atención a miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

🛑“Las fiscalías fueron concebidas como instituciones autónomas capaces de investigar delitos con independencia política. Mientras persiste la subordinación a los gobiernos en turno, las fiscalías operan con escaso personal, enormes rezagos de investigación y capacidades forenses… pic.twitter.com/suGIGH2rui — Causa en Común (@causaencomun) June 4, 2026

Desapariciones en México: cifras que siguen creciendo

Los registros oficiales muestran que el fenómeno no ha disminuido. Tan sólo en 2025, las entidades con más desapariciones reportadas fueron Estado de México, Baja California, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán.

Al mismo tiempo, estados como Jalisco, Baja California Sur, Querétaro y Guanajuato registraron incrementos significativos respecto al año anterior.

Para Causa en Común, la distancia entre las desapariciones registradas y las investigaciones iniciadas confirma que el principal problema no es la falta de datos, sino la ausencia de capacidades institucionales para investigar, localizar e identificar a las víctimas.

