Desaparecen dos menores en Mérida y Tizimín; la Fiscalía de Yucatán activa Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Yucatán ha oficializado la activación de dos boletines de búsqueda bajo el protocolo institucional Alerta Amber. Las diligencias tienen como objetivo principal la localización de dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas durante la primera quincena de junio en los municipios de Mérida y Tizimín.

Ángeles Anahí desapareció en Mérida el 10 de junio

El primer registro de búsqueda corresponde a Ángeles Anahí Sánchez Can, de 13 años de edad. Según la información proporcionada por las autoridades estatales, la adolescente fue vista por última vez el miércoles 10 de junio de 2026 en la colonia Centro de la ciudad de Mérida. Desde ese momento, se desconoce su ubicación.

La menor mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso estimado de 70 kilogramos. Sus características físicas incluyen cabello rizado de color negro, con un largo hasta debajo de los hombros, y ojos en tono café oscuro. El reporte indica que no cuenta con señas particulares documentadas.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ÁNGELES ANAI SÁNCHEZ CAN de 13 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/sCMgstiYJa — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) June 12, 2026

Un dato fundamental para su localización es que, al momento de su desaparición, portaba uniforme escolar: playera tipo polo de color guinda, falda escolar de tablones en color beige, calcetas blancas, zapatos negros y una mochila fucsia.

Yarlindi Alexa desapareció en Tizimín el 4 de junio

El segundo expediente activo busca dar con el paradero de Yarlindi Alexa Pérez Peraza, de 14 años de edad. El reporte ministerial detalla que la adolescente fue vista por última vez el jueves 4 de junio de 2026 en la colonia Centro del municipio de Tizimín.

Yarlindi Alexa tiene una estatura aproximada de 1.50 metros y pesa alrededor de 45 kilogramos. Su cabello es lacio, de color castaño oscuro y le llega por arriba de la cintura; sus ojos son de color café claro. Al igual que en el caso anterior, el boletín señala que no existen señas particulares registradas que faciliten su identificación visual.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente YARLINDI ALEXA PÉREZ PERAZA de 14 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/KbaEJGo1JR — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) June 8, 2026

El día que se ausentó, la joven vestía una blusa de manga corta en color negro, un short de mezclilla blanco y chanclas de color blanco con verde.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán reitera a la población que cualquier información veraz que contribuya a la localización de las menores puede ser canalizada de manera confidencial a los números institucionales de las autoridades locales o mediante la línea del Sistema Nacional de Emergencias 911.