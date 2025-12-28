Encuentran muerto a dueño de bar incendiado en Villaflores, Chiapas; difunden imágenes del ataque

Este fin de semana, sujetos armados incendiaron dos bares ubicados en el municipio de Villaflores, Chiapas ; donde levantaron a ocho personas, entre ellas, el dueño del bar “Kamala”, Sergio Enrique Pereda Tamayo, quien fue encontrado muerto al interior de una camioneta.

Durante una conferencia de prensa realizada este domingo 28 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el ataque está relacionado con la venta de drogas y la disputa entre dos cárteles que operan en la región de La Frailesca.

Secuestran a 8 personas durante incendio en bares de Villaflores, Chiapas

Imágenes difundidas por las autoridades permitieron conocer que varias camionetas con sujetos armados, quienes portaban chalecos tácticos clonados del Ejército Mexicano, ingresaron al municipio durante la madrugada del 27 de diciembre, alrededor de las 3 de la mañana.

Minutos después, el grupo armado se dirigió a los bares “Kabala” y “Anubis”, donde prendieron fuego de manera intencional, ocasionando daños en las fachadas y en camionetas estacionadas cerca del lugar.

En el siniestro, tres trabajadoras resultaron heridas y permanecen hospitalizadas, aunque su estado de salud se reporta como estable. Además, se confirmó que ocho hombres fueron levantados durante los hechos violentos , entre ellos:



Sergio Enrique Pereda Tamayo (localizado sin vida)

(localizado sin vida) José Armando Coutiño Ruiz

Luis Rubiel Constantino Rodríguez

José Ángel Martínez Marina

Fernando Daniel García Pérez

Juan Ovani Camilo Girón

Mauricio Camilo Girón

Luis Fernando Fernández Ramírez

Encuentran muerto a dueño del bar "Kamala" en Chiapas

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, tras diversos operativos, una de las personas con ficha de búsqueda fue localizada con vida, mientras que el propietario de uno de los bares fue encontrado muerto.

Detalló que Sergio Enrique Pereda, fue hallado al interior de una de las camionetas tipo pickup utilizadas durante el ataque y la quema de los establecimientos.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa de muerte fue una hemorragia, tras recibir un disparo en la pierna. Aunque, las autoridades dieron a conocer que la víctima contaba con antecedentes penales.

El hombre había sido detenido en agosto por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, por lo que ingresó al penal el 28 de agosto de 2025 y fue liberado en noviembre, bajo una sentencia con medidas condicionales.

Dentro de los operativos, las autoridades aseguraron ocho vehículos, de los cuales tres eran unidades clonadas, modificadas para aparentar ser camionetas del Ejército Mexicano. También se detuvo a siete personas que portaban armas de fuego, por lo que continúan los operativos en Villaflores, así como en los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas.

