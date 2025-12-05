VIDEO: Captan secuestro exprés en Naucalpan, Edomex; joven intenta escapar por la ventana

La tarde del 2 de diciembre se volvió una auténtica pesadilla para una joven que fue grabada mientras trataba de escapar de un presunto secuestro exprés sobre la avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Tras escuchar los gritos de auxilio, comerciantes dieron con el auto calles más adelante, así como dieron aviso a las autoridades, quienes lograron poner a salvo a la joven.

VIDEO: Captan secuestro en Naucalpan, Edomex

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00 horas del martes 2 de diciembre, cuando personas que se encontraban cerca de la zona de San Bartolo escucharon gritos que provenían de un auto compacto que avanzaba sobre la vía Doctor Gustavo Baz.

Testigos relataron que, al voltear, vieron a una joven tratando de sacar el cuerpo por la ventana de un auto naranja, mientras gritaba con todas sus fuerzas “¡ayuda!”.

Según los videos compartidos en redes sociales, la víctima, visiblemente desesperada, intentaba escapar de la unidad pese a que este avanzaba a gran velocidad por la zona.

¿Hay personas detenidas por presunto secuestro exprés en Edomex?

Gracias a los reportes vecinales y a la intervención inmediata, policías estatales y municipales lograron ubicar el vehículo cerca de la calle José Becerril.

Ahí le cerraron el paso y aseguraron a tres personas que quedaron a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

La joven fue resguardada por elementos policiacos, quienes la trasladaron a un área segura para brindarle atención y tomar su declaración.

En una grabación difundida posteriormente por la Guardia Municipal de Ciudad Naucalpan, la víctima agradeció a la corporación por intervenir a tiempo y evitar que pasara a mayores.

¿Qué dice la ley en casos de secuestro?

De acuerdo con el Artículo 259 del Código Penal de la entidad mexiquense, privar a una persona de su libertad con intención de obtener rescate o causar daño, puede derivar en penas de 30 a 60 años de prisión, además de multas que van de 700 a 5,000 días.

La ley contempla una reducción únicamente cuando el secuestrado es liberado de manera espontánea antes de 48 horas y sin haber sufrido daños. En este caso, la pena puede bajar a 2 a 6 años de prisión.

Por ahora, la joven se encuentra a salvo y bajo resguardo, mientras los tres detenidos permanecen en proceso de investigación.

