Lo sueltan por robo y al día siguiente ataca con machete a dos hombres en Ecatepec, Edomex

Un hombre atacó con un machete a dos personas dentro de una casa en Ecatepec, Estado de México, provocándoles lesiones severas, una de ellas tiene el riesgo de perder un brazo. El hecho quedó grabado en video y ya es investigado por la Fiscalía estatal.

El agresor fue identificado como Humberto Fabián, de 38 años de edad, quien fue presentado ante el Ministerio Público tras la brutal agresión ocurrida en una vivienda de la colonia Nuevo Paseo de San Agustín.

Ataque con machete en Ecatepec quedó grabado en video

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió al interior de un domicilio, donde Humberto Fabián arremetió sin piedad contra dos hombres, utilizando un machete . Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran la violencia del ataque y la desesperación de las víctimas al intentar ponerse a salvo.

Detenido por nuevo delito al lesionar a dos personas con machete en Ecatepec *Video https://t.co/Ge02Ct9Hk1 pic.twitter.com/FdTs0veb2v — Red-Acciones.mx (@Red_accionEmx) January 5, 2026

Ambos hombres resultaron gravemente heridos. Uno de ellos presenta lesiones tan severas que podría perder un brazo, según información preliminar de las autoridades. Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladarlos de emergencia a un hospital.

La grabación del ataque se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones, pues muestra claramente la agresión y la participación directa del ahora detenido.

El agresor había sido detenido un día antes pero quedó en libertad

Uno de los puntos que más ha causado indignación es que el agresor había sido detenido un día antes, luego de ser sorprendido por el robo de un vehículo. En ese momento fue presentado ante el Ministerio Público, pero por razones que aún no han sido aclaradas, recuperó su libertad y regresó a las calles.

Horas después, volvió a delinquir, esta vez con un ataque que estuvo a punto de terminar en una tragedia mayor. Vecinos de la zona cuestionaron la actuación de las autoridades y exigieron que se investigue por qué el sujeto no permaneció detenido tras el primer delito.

Actualmente, Humberto Fabián permanece bajo custodia mientras se integran las pruebas correspondientes, incluyendo los videos, testimonios y dictámenes médicos de las víctimas.

¿Qué sanciones podría enfrentar por atacar con un machete?

De confirmarse su responsabilidad, el atacante podría enfrentar penas severas por delitos como lesiones calificadas, las cuales se agravan cuando se utiliza un arma blanca y cuando las heridas ponen en riesgo la vida o provocan daños permanentes.

En el Estado de México, este tipo de delitos pueden castigarse con varios años de prisión, especialmente si se acredita la intención de causar un daño grave. Además, el antecedente inmediato por robo de vehículo podría influir en la decisión del juez al momento de determinar su situación legal.

Las autoridades señalaron que el caso será tratado con prioridad debido a la gravedad de las lesiones y al riesgo que representó el agresor para la comunidad.