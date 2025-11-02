Investigan violento ataque armado en Buenavista que dejó dos agresores muertos y dos elementos heridos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación debido al ataque armado registrado en el municipio de Buenavista, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron atacados a balazos mientras realizaba las tareas de inteligencia y patrullaje.

Ataque armado en Buenavista

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió durante los primeros minutos del sábado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), cuando un grupo armado abrió fuego contra los elementos que participaban en un operativo conjunto.

En el intercambio de disparos, dos presuntos atacantes fueron abatidos en el lugar, mientras que un elemento del Ejército Mexicano y otro de la SSP resultaron heridos. Ambos fueron trasladados de inmediato a hospitales de la región para recibir atención médica.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, mismas que fueron embaladas como evidencia para fortalecer la investigación en curso.

Los cuerpos de los presuntos agresores fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Apatzingán, donde se les practicará la necropsia de ley.

La FGE de Michoacán mantiene abiertas las indagatorias para identificar a los responsables y determinar si este ataque está relacionado con otros hechos de violencia en la región de Tierra Caliente.

