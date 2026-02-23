Reportero es presuntamente “levantado” mientras transmitía en vivo en Jalisco: así fue el momento

En medio de la violencia que se vivió en el estado de Jalisco, luego de que fuerzas federales mexicanas abatieran a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", un reportero que realizaba una transmisión en vivo presuntamente fue "levantado" la mañana del domingo 22 de febrero, en el municipio de Arandas.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó grabado en video, el cual rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Qué pasó durante la transmisión en vivo en Arandas?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el reportero se encontraba transmitiendo desde calles de Arandas, donde explicaba el contexto que se vivía en el estado tras los narcobloqueos y quema de vehículos tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la transmisión, el comunicador menciona que la situación en la zona está tranquila y pidió a la ciudadanía resguardarse en sus casas. Pero segundos después, una camioneta de color naranja se detuvo frente a él.

En el video se escucha cuando una voz le ordena: “Súbete, súbete”. Acto seguido, la transmisión se corta abruptamente, lo que encendió las alertas en redes sociales.

Medio local confirma que el reportero se encuentra a salvo

Horas más tarde, el medio local Movimiento Urbano Arandas emitió un comunicado oficial para aclarar la situación.

“Agradecemos su preocupación por nuestro compañero reportero. Hacemos de su conocimiento que se encuentra bien y con su familia. En su labor por mantener informada a la ciudadanía tuvo un percance en vivo. Hoy agradecemos a todos ustedes por su preocupación”.

Asimismo, el medio reiteró el llamado a la población para seguir las indicaciones de las autoridades y permanecer en sus casas, por seguridad de todos.

Violencia en México tras el abatimiento de “El Mencho”

Tras el operativo en el que se reportó la muerte del capo más buscado por Estados Unidos, se reportaron ataques en diversos puntos del estado y en al menos otras entidades del país, lo que provocó la suspensión de clases en más de 10 estados.

Ante la caída de su líder, el CJNG respondió con más de 250 bloqueos en 20 estados y quema de vehículos, que prácticamente paralizó regiones enteras.

Para el lunes 23, los bloqueos se lograron desactivar en su mayoría, aunque aún se reportan autos incendiados en Tierra Caliente de Michoacán, especialmente en Aguililla, lugar que vio nacer al "Mencho".