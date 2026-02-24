Rafaguean la Presidencia Municipal de Jiquilpan, Michoacán; los criminales difundieron el video

La tarde de este lunes comenzó a circular un video, presuntamente grabado por los propios agresores, donde se observa la balacera contra la Presidencia Municipal de Jiquilpan, Michoacán.

En las imágenes se aprecia a varios sujetos disparando armas largas directamente contra la fachada del edificio y luego huyendo del lugar. Las detonaciones provocaron momentos de pánico entre vecinos y trabajadores de la zona.

Aunque el ataque fue directo y con alto poder de fuego, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, el inmueble sí presentó daños materiales visibles tras los impactos.

Así fue el ataque armado en Jiquilpan

El video muestra cómo los agresores accionan sus armas en repetidas ocasiones frente al edificio municipal. La grabación se difundió rápidamente en redes sociales, lo que aumentó la alarma entre la población.

Hombres armados abren fuego contra las instalaciones de la presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacan. pic.twitter.com/B4Bad9FK2S — Monica Garza (@monicagarzag) February 23, 2026

Tras los disparos, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Alcalde de Jiquilpan habla sobre el ataque a la Presidencia Municipal

El alcalde Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada, asegura que no hay víctimas, señaló que el video de la balacera a la Presidencia Municipal ocurrió el día de ayer, 22 de febrero y que fue hasta hoy que comenzó a circular en redes sociales.

El presidente municipal pidió a la ciudadanía no caer en mentiras falsas, añadió que él mismo ha estado realizando labores de limpieza tras los bloqueos. Por otra parte, menciona que probablemente todo regrese a la normalidad hasta el próximo miércoles con la reanudación de labores.

Narcobloqueos y quema de vehículos un día antes en Jiquilpan

El domingo 22 de febrero también se reportaron narcobloqueos y quema de vehículos en la región de Tierra Caliente y en el propio municipio de Jiquilpan, derivado del operativo en Tatalpa, Jalisco, el cual cobró la vida del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho".

En este último, el bloqueo con quema de una unidad ocurrió en la glorieta a la altura de Liconsa. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente cuál fue el motivo de esos hechos, pero forman parte de una jornada violenta que mantiene en alerta a la población.

Suspenden actividades en la Presidencia Municipal de Jiquilpan

Ante el clima de inseguridad, el gobierno municipal informó que el lunes 23 de febrero quedaron suspendidas las actividades administrativas y operativas en la Presidencia Municipal de Jiquilpan y dependencias externas.

También se canceló temporalmente el servicio de recolección de basura, que se reanudará el martes 24 de febrero en los horarios habituales. Las autoridades pidieron a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública para evitar acumulaciones.

Mientras tanto, el operativo de seguridad continúa en la zona y la población sigue a la espera de mayor información oficial sobre los responsables del ataque armado que quedó grabado y que hoy circula ampliamente en redes.