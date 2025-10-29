¡Más de 2 días atrapados! Comienzan a liberar carreteras en Guanajuato tras bloqueos de agricultores
La Secretaría de Agricultura confirmó haber llegado a un acuerdo con los agricultores; se espera que liberen los bloqueos en carreteras a lo largo del día.
¡Siguen atrapados! Agricultores continúan con los bloqueos en distintas carreteras de México, dejando atrapados a miles de automovilistas por más de 2 días; estas son las autopistas afectadas para este 29 de octubre 2025.
Los estados más afectados por el cierre de carreteras son Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
¿Cuándo se liberarán las carreteras bloqueadas por agricultores?
En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el El titular de la Secretaria de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, confirmó que se logró llegar a un acuerdo con los trabajadores, por lo que estarán liberando las carreteras a lo largo de este miércoles.
Continúan bloqueos en carreteras de Michoacán; autopistas afectadas
¡Atención! Siguen los bloqueos en algunas carreteras de Michoacán; te compartimos las zonas afectadas:
📍ZINAPÉCUARO: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo.
📍PANINDÍCUARO: Caseta de Cobro.
📍ECUANDUREO: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.
⚠️#AlertaVial Al momento continúan los bloqueos de vialidad únicamente en los siguientes puntos de Michoacán:
Liberan carretera León-Aguascalientes en Guanajuato
Trabajadores del campo liberan la carretera León-Aguascalientes en Guanajuato tras tres largos días de bloqueos.
Entre los municipios afectados por el cierre de autopistas están: Abasolo, Acámbaro, Irapuato, Jerécuaro, Pénjamo, Salamanca, Yuriria y Uriangato.
#AlertaVialFIA | 🚜 Bloqueos en Guanajuato: ya van tres días— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2025
Este miércoles se llegó a un acuerdo sobre el precio base del maíz y sorgo, pero aún hay cierres en 8 municipios: Abasolo, Acámbaro, Irapuato, Jerécuaro, Pénjamo, Salamanca, Yuriria y Uriangato.
Levantan bloqueo en carretera federal 57 en Guanajuato
Agricultores liberan el bloqueo en la carretera federal 57 "Doctor Mora" a la altura del Balneario Titanic.
#AlertaVial 🚧 Se levanta bloqueo en la carretera federal 57 #DoctorMora a la altura del Balneario Titanic. Mantente informado a través de medios oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades.

📞 Emergencias 9-1-1 #CONFIA #GuanajuatoEnPaz #ProtecciónCivil
Siguen los bloqueos en caseta de Zinapécuaro
Agricultores continúan con el cierre de la casera Zinapécuaro, ubicada en la carretera Atlacomulco - Guadalajara a la altura del kilómetro 200+200.
Se pide a las y los conductores tomar precauciones.
¿Se abrirán las carreteras? Autoridades logran acuerdo con agricultores
El titular de la Secretaria de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, confirmó que se logró llegar a un acuerdo con agricultores, por lo que los trabajadores podrían liberar las carreteras a lo largo de este miércoles.
Se aclaró que aún falta llegar a un acuerdo con los agricultores locales, por lo que siguen trabajando en las mesas de diálogo.
Trabajadores del campo exigen precios justo, apoyo al sector agropecuario, además de mayor seguridad ante las extorsiones del crimen organizado.
Sigue cierre de carreteras en Guanajuato; autopistas afectadas
¡Toma precauciones! Los bloqueos en carreteras de Guanajuato por agriculturas continúan; te compartimos las autopistas con cierre total:
📍Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
📍Acámbaro – Glorieta del Caballito
📍Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
📍Comonfort – Camino a Orduña
📍Irapuato – Castro del Río
📍Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
📍Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
📍Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
📍Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
📍Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda
📍Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)
📍Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)
📍Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
📍Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
📍Salvatierra – Comunidad El Fénix
📍Valle De Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
📍Uriangato, en la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames
📍Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán
📍Valle De Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso
📍Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de Cuatro Caminos
#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 07:30 h

🔴 CIERRE TOTAL
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
📍#Acámbaro – Glorieta del Caballito
