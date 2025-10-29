¡Más de 2 días atrapados! Comienzan a liberar carreteras en Guanajuato tras bloqueos de agricultores

¡Siguen atrapados! Agricultores continúan con los bloqueos en distintas carreteras de México, dejando atrapados a miles de automovilistas por más de 2 días; estas son las autopistas afectadas para este 29 de octubre 2025.

Los estados más afectados por el cierre de carreteras son Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

¿Cuándo se liberarán las carreteras bloqueadas por agricultores?

En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el El titular de la Secretaria de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, confirmó que se logró llegar a un acuerdo con los trabajadores, por lo que estarán liberando las carreteras a lo largo de este miércoles.