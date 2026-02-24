Tabasco en llamas tras caída de “El Mencho”; queman autos y atacan tiendas

Tras la caída y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), células criminales desataron una ola de violencia que alcanzó al menos cinco municipios de Tabasco, incluida la capital, Villahermosa.

Desde la tarde del domingo, familias observaron desde las rejas de sus casas cómo vehículos ardían en llamas en avenidas y carreteras. Testigos grabaron los momentos de tensión mientras alertaban a otros vecinos. El temor se apoderó de colonias enteras ante la posibilidad de nuevos ataques.

Quema de vehículos y ataques en Villahermosa

De acuerdo con el gobernador Javier May, se registraron 12 eventos violentos: 11 quemas de vehículos y el incendio de un centro de conveniencia. Pese al despliegue de casi 2 mil 500 elementos de seguridad anunciado por el gobierno estatal, los ataques se extendieron hasta el lunes.

En colonias como Indeco y Carrizal, en Villahermosa, criminales incendiaron dos vehículos más y lograron escapar. Sobre estos hechos posteriores ya no se emitió un informe oficial detallado, lo que incrementó la incertidumbre entre la población.

🚨 Continúan los ataques criminales en #Tabasco tras la detención y muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Este lunes se reportaron agresiones e incendios de vehículos en las colonias Indeco y Carrizal. Bomberos sofocaron las llamas de una unidad…

Habitantes como Griselda Zapata señalaron que la tranquilidad que antes se vivía en Tabasco cambió drásticamente con la presencia de grupos criminales. Otros ciudadanos expresaron preocupación por la seguridad de sus hijos y la posibilidad de que los ataques alcancen viviendas o incluso escuelas.

Contexto: CJNG y “La Barredora” en Tabasco

De acuerdo con informes militares, las células responsables estarían vinculadas al CJNG, organización que durante años habría mantenido alianzas locales con el grupo conocido como “La Barredora”, el cual fue encabezado por Hernán Bermúdez y surgió durante la administración del hoy senador Adán Augusto López Hernández como gobernador del estado.

La muerte de “El Mencho” detonó reacciones violentas en distintas entidades del país, y Tabasco no fue la excepción. La quema de automóviles, camiones, así como ataques a comercios y gasolinerías, evidenció la capacidad de movilización de estas células.

#JustoAhora Se registran más ataques criminales en las colonias Indeco y Carrizal en Villahermosa, #Tabasco. Delincuentes prendieron fuego a dos automóviles. Fuerzas de seguridad en el lugar.

Un detenido por hechos violentos en Tabasco

A pesar de la magnitud de los hechos, autoridades reportaron únicamente una persona detenida. Esta cifra ha generado críticas y cuestionamientos por parte de ciudadanos que denuncian impunidad y falta de resultados frente a los actos criminales.

Mientras tanto, la población vive entre el temor y la indignación. “No debemos nada y nos puede pasar cualquier cosa”, expresó una habitante de Villahermosa al referirse al sentimiento de vulnerabilidad que prevalece.

La violencia en Tabasco se suma a los episodios registrados en otros estados tras la caída del líder criminal, en un escenario donde las autoridades aseguran mantener operativos de vigilancia para restablecer el orden.