Cae grupo armado con arsenal exclusivo del Ejército en Tijuana; viajaban en camioneta con placas de California

En un patrullaje en Tijuana, Baja California, las fuerzas federales detuvieron a un grupo armado una camioneta con placas de California en poder de arsenal.

En total fueron 7 los presuntos delincuentes capturados, quienes tenían en su poder de cinco armas largas y dos armas cortas de uso exclusivo del Ejército.

En total, fueron 7 los presuntos delincuentes capturados, quienes tenían en su poder de cinco armas largas y dos…

El gabinete de seguridad no informó a qué grupo criminal pertenecen, pero quedaron a disposición del Ministerio Público.

Así detuvieron al grupo armado en Tijuana

La captura fue resultado del trabajo coordinado entre fuerzas federales y estatales, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Tijuana, cuando los agentes detectaron una camioneta con cinco tripulantes y a dos personas más caminando cerca del vehículo.

Trabajamos…

Al pedirles que se detuvieran, los sospechosos mostraron una actitud evasiva, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Tras una inspección de seguridad, los efectivos localizaron cinco armas largas y dos cortas entre las pertenencias de los detenidos, sin que pudieran acreditar su legal procedencia. Inmediatamente, los siete fueron detenidos.

Tanto los presuntos implicados como el armamento decomisado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Aunque no se informó a qué grupo criminal podrían pertenecer, las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la delincuencia organizada y reducir los índices de violencia en Baja California.

Militares son emboscados en Culiacán y capturan a 18 sicarios

Elementos de las Fuerzas Armadas fueron baleados durante un patrullaje en Culiacán, lo que desató un enfrentamiento que culminó con la detención de siete presuntos delincuentes, entre ellos una mujer.

En acciones coordinadas en los municipios de Culiacán y Navolato, las autoridades federales y estatales lograron la captura de un total de 18 personas, además del aseguramiento de un arsenal, miles de litros de precursores químicos y vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.