La tierra de “El Mencho” arde: Caos por quema de vehículos y falta de autoridades en Aguililla, Michoacán

La violencia no cesa en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Especialmente en las zonas de Apatzingán y Aguililla, a un día de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Quema de vehículos, enfrentamientos, bloqueos carreteros y el incendio de bancos mantienen a la población encerrada en sus casas. Pese al miedo de salir, se ha reportado la falta de autoridades en la región donde nació "El Señor de los Gallos".

Violencia en Aguililla, Michoacán, tierra natal de “El Mencho”pic.twitter.com/hkZ66Tbogb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

¿Qué está pasando hoy en Aguililla, Michoacán?

Desde la mañana del lunes 23 de febrero, el párroco Gilberto Guevara, quien opera en la zona, reportó la quema de vehículos en distintos puntos del municipio.

También se confirmó el incendio de una sucursal del Banco del Bienestar y daños en la Presidencia Municipal, incluyendo el área de Rentas: “Es el caos desatado. No hay autoridades, no hay fuerzas armadas", denunció el líder religioso.

Durante la mañana, mientras habitantes denunciaban caos y ausencia de seguridad, autoridades estatales informaron que la zona se mantenía bajo vigilancia y “sin situaciones de riesgo”.

El sistema C5 no incluyó inicialmente a Aguililla entre los puntos con afectaciones, aunque sí reportó incidentes en carreteras y comunidades de Michoacán, como:



Coalcomán, salida a Colima

Apatzingán–Buenavista

Autopista de Occidente, en Vista Hermosa

“La gente está encerrada y con miedo”: denuncia el párroco de Aguililla

El sacerdote Gilberto Guevara insistió en que no hay presencia real de fuerzas federales en el municipio, pese a los anuncios oficiales.

“Entiendo que el gobierno le da prioridad a las ciudades de Jalisco y otros estados, pero esta zona, Coalcomán, Aguililla, El Aguaje, está completamente descuidada”.

Según su testimonio, la población permanece resguardada en sus hogares mientras en las calles continúan los incendios y el temor a nuevos enfrentamientos.

Cifras oficiales del Gabinete de Seguridad

Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad federal desmintió reportes sobre supuestos bloqueos en Michoacán, asegurando que no hubo registros de vehículos incendiados en Apatzingán.

Mientras que en Coalcomán y Aguililla se registró la quema de 4 y 3 vehículos, aunque todos fueron sofocados, "sin obstrucción a las vías de comunicación".

Por su parte, el párroco reveló que sostuvo comunicación con el subsecretario de gobierno estatal, Juan Manzo, quien le aseguró que el gabinete de seguridad se dirigía ya a la zona.

Respecto a reportes sobre supuestos bloqueos en Michoacán, se informa que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán.



En Coalcomán y Aguililla se registró la quema de 4 y 3 vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026

Aguililla, territorio en disputa del CJNG

Aguililla no es un municipio cualquiera. Es la tierra natal de “El Mencho”, pero tambiénes una zona estratégica donde se cultiva amapola y se disputan rutas criminales.

Aunque el capo fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa, se presume que familias vinculadas al apellido Oseguera Cervantes aún permanecen en la región, lo que mantiene el foco rojo encendido.

