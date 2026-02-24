Rafaguean Banco del Bienestar a metros de la comandancia en Tarímbaro, Michoacán

La noche de este lunes 23 de febrero, hombres armados dispararon contra una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Tarímbaro, Michoacán dejando únicamente daños materiales, todo supuestamente derivado de la violencia que se desató tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que más llamó la atención es que el ataque ocurrió prácticamente a un costado de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Aun así, los agresores dispararon contra el inmueble y se retiraron sin que se reporten detenidos.

Así fue el ataque en Tarímbaro

De acuerdo con los reportes, los sujetos armados llegaron en un vehículo, abrieron fuego contra la fachada del banco y huyeron minutos después.

Las detonaciones fueron escuchadas por elementos de la Policía Municipal, cuya comandancia se ubica junto al lugar del ataque. Tras la alerta al número de emergencias, salieron de inmediato para verificar lo ocurrido.

💥 Ataque armado en Tarímbaro, #Michoacán



La noche del 23 de febrero, hombres armados dispararon contra una sucursal del Banco del Bienestar en el Barrio de La Cruz, municipio de Tarímbaro.



Los agresores, a bordo de un vehículo, abrieron fuego contra la fachada y huyeron sin… pic.twitter.com/OCwVcwpiSf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

Más tarde arribaron elementos de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en la zona. También se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyos peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes.

En el sitio se observaron varios impactos de bala, principalmente en cristales y fachada. A pesar de lo aparatoso del ataque, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Violencia tras la muerte de “El Mencho”

Estos hechos se dan en el contexto de la ola de violencia que comenzó tras la muerte de “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo en Jalisco el pasado 22 de febrero.

Los ataques iniciaron en esa entidad y después se replicaron en distintos municipios de Michoacán. Además del atentado contra el Banco del Bienestar en Tarímbaro, también se reportó la quema de un vehículo en una brecha de terracería en otro municipio del estado.

Hasta ahora, las autoridades informan que no hay víctimas, pero sí daños materiales y una fuerte movilización policiaca.

La presencia de patrullas se mantiene en la cabecera municipal de Tarímbaro, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para tratar de identificar a los responsables.

Para los habitantes, el mensaje es claro: mantenerse atentos a la información oficial y evitar circular por zonas donde se registren operativos activos.