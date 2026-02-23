¿Habrá clases en la UdeG? Esto se sabe al momento tras jornada violenta por la muerte de “El Mencho”

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que retomará sus actividades académicas y administrativas de manera paulatina, gradual y segura este martes 24 de febrero, mientras que las clases seguirán siendo virtuales, luego de los hechos violentos registrados en distintas regiones de Jalisco tras el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de un comunicado oficial, la institución —Benemérita de Jalisco— detalló que, en atención a la protección y bienestar de estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores, se determinó que todas las actividades que puedan desarrollarse en modalidad virtual deberán realizarse en línea, evitando traslados innecesarios.

La medida aplica para toda la Red Universitaria, incluidos centros universitarios, preparatorias y módulos distribuidos en el estado.

Actividades virtuales y suspensión de labores operativas en la UdeG

La UdeG precisó que las actividades académicas y administrativas continuarán, pero bajo modalidad virtual cuando sea posible. Esto implica que clases, reuniones y trámites se desarrollarán en línea, priorizando la seguridad de la comunidad universitaria ante la evolución de los acontecimientos en la entidad.

Asimismo, quedaron suspendidas este martes las actividades operativas que requieren presencialidad, como labores de mantenimiento, jardinería y otras funciones que impliquen traslado o permanencia física en instalaciones universitarias.

La universidad señaló que mantendrá comunicación permanente con autoridades y con los planteles de toda la Red Universitaria para dar seguimiento puntual a la situación en las distintas regiones del estado y tomar decisiones oportunas que permitan garantizar un regreso seguro a las actividades presenciales.

También reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales institucionales y atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

Violencia tras operativo contra “El Mencho”

El anuncio se da en el contexto del operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026, en el que autoridades confirmaron que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido.

Tras estos hechos, se desató una ola de violencia con robo y quema de vehículos, así como narcobloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. También se reportaron afectaciones en Guanajuato, Nayarit, Baja California, Colima y Oaxaca.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante las afectaciones viales y mantenerse informada mediante fuentes oficiales.

70 detenidos tras operativo donde abatieron a "El Mencho"

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos violentos dejaron un saldo de 70 personas detenidas; 85 bloqueos en carreteras federales de 11 estados; 27 agresiones armadas contra autoridades; la muerte de al menos 27 elementos de seguridad y 30 presuntos delincuentes abatidos.

Estas cifras reflejan la magnitud de los acontecimientos que impactaron la movilidad y la operación de diversas instituciones públicas y privadas, incluida la máxima casa de estudios de Jalisco.

La UdeG insistió en que las decisiones adoptadas buscan privilegiar la integridad de su comunidad y evitar riesgos innecesarios mientras se restablecen plenamente las condiciones de seguridad en la entidad.

