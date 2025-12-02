Balacera en chelería de Milpa Alta deja un muerto y nueve heridos; capturan a presuntos agresores

Una noche que parecía tranquila en el pueblo de San Antonio Tecomitl terminó en tragedia cuando un grupo armado irrumpió en una chelería localizada en la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La balacera ocurrida el 30 de noviembre dejo como saldo una p ersona muerta y nueve más heridas, quienes fueron trasladados a un hospital. Como parte de un operativo para dar con los responsables, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo esa misma noche a seis sospechosos.

Esto se sabe del ataque en chelería de Milpa Alta

Primeros reportes apuntan a que varios hombres llegaron y comenzaron a disparar contra los comensales del negocio, ubicado en la calle Guadalupe Victoria.

Tras el sonido de las balas, los asistentes comenzaron a gritar y a correr desesperados en busca de un lugar seguro, aunque en ese momento todo era caos.

Tras el arribo de paramédicos, se atendió a diez personas con heridas, pero una de ellas murió después de ser trasladada a un hospital del sur de la ciudad, debido a las heridas en el pecho.

Detienen a 6 presuntos agresores de la balacera en Milpa Alta

Minutos después del ataque armado, la SSC implementó un cerco virtual para seguir la ruta de escape de los agresores. Además, testigos les mencionaron que los responsables huyeron en dos motocicletas y una camioneta blanca, por lo que el monitoreo en cámaras permitió ubicarlos cuando circulaban por calles cercanas.

Oficiales lograron interceptarlos y finalmente detuvieron a cinco hombres y una mujer. Además, aseguraron tres motocicletas y un auto que habrían sido utilizados en la agresión.

Aunque no se ha confirmado el móvil del crimen en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntan a un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en Milpa Alta.

Tremenda balacera está tarde en San Antonio Tecomitl en Milpa Alta. Cinco lesionados y un muerto. En un local de micheladas. pic.twitter.com/J2kJiPWWkQ — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) December 1, 2025

De manera no oficial, se menciona que entre las víctimas se encontraba Alexander Cabello, presuntamente hijo de Edgar “El Barrabás”, a quien se le señala por liderar una célula dedicada a narcomenudeo, extorsiones y otros delitos en la zona.

También se difundió que los detenidos pertenecerían a una banda rival ligada a “El Jhony” o “El 7”. Cabe decir que dichas versiones no han sido confirmadas por las autoridades capitalinas.