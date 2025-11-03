Balacera en panteón de San Francisco Culhuacán deja muertos y heridos en Coyoacán

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este domingo 2 de noviembre a las afueras del panteón de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, tras una balacera que dejó como saldo preliminar dos personas muertas y una más herida.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento habría ocurrido entre familiares y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) luego de una riña que escaló hasta derivar en disparos de arma de fuego.

Balacera en panteón San Francisco Culhuacán genera intensa movilización

Tras el reporte de disparos, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en la zona, lo que generó una fuerte movilización sobre las inmediaciones del panteón y calles aledañas de San Francisco Culhuacán, una de las zonas más transitadas del sur de la capital.

A través de redes sociales, internautas reportaron que se escucharon varias detonaciones y que al menos una persona resultó lesionada antes de la llegada de los servicios de emergencia. En el lugar fueron acordonadas las vialidades para permitir las labores periciales y de atención médica.

No es la primera balacera en el panteón San Francisco Culhuacán: Esto pasó en 2024

La tarde del 9 de septiembre de 2024, el panteón del pueblo de San Francisco Culhuacán fue escenario de una fuerte movilización policiaca luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un sepelio.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió cuando un grupo de personas que acompañaba un cortejo fúnebre comenzó a realizar disparos al aire mientras ingresaban al camposanto, ubicado entre las calles Santana y 5 de Mayo. Las cámaras del C5 detectaron a varios asistentes portando un arma larga tipo AR-15 y un cargador con cartuchos útiles, lo que activó una respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Durante el operativo, se desató una riña entre los deudos y los uniformados, lo que obligó a desplegar un importante número de efectivos y un helicóptero del agrupamiento Cóndores para sobrevolar la zona y brindar apoyo aéreo. Tras la intervención, dos hombres de entre 35 y 40 años fueron detenidos.