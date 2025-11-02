Apuñalan a vagabundo afuera del paradero del Metro Universidad en la CDMX | Mientras Dormía

La madrugada de este domingo, un vagabundo fue apuñalado dentro del paradero frente a la terminal Universidad de la Línea 3 del Metro en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la víctima discutía con otro sujeto cuando la pelea escaló y uno de los acompañantes sacó un arma blanca para agredirlo en el abdomen. Paramédicos acudieron al lugar, brindaron primeros auxilios y trasladaron al herido a un hospital cercano. Por su parte, el agresor logró huir.

#MientrasDormía | Un hombre fue apuñalado en el paradero de Ciudad Universitaria la madrugada de este domingo.



Paramédicos lo trasladaron a un hospital, mientras autoridades buscan al agresor que escapó tras la discusión.



📷 | @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/ozhMcuczNk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 2, 2025

Doble incidente en Azcapotzalco: Un baleado y dos armados hospitalizados tras “rodada del terror”

Mientras tanto, en la alcaldía Azcapotzalco, un hombre de aproximadamente 30 años recibió un disparo durante lo que las autoridades denominan una de las llamadas “rodadas del terror”.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Morelos I. Pavón y 22 de febrero, en la colonia Centro de la mencionada alcaldía. La víctima viajaba en un vehículo 4x4 cuando fue atacada a tiros. Vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital, donde se reporta delicado.

Muy cerca del lugar del tiroteo, dos jóvenes que circulaban en motocicleta fueron impactados de forma accidental por una camioneta. Al llegar las ambulancias, los jóvenes fueron atendidos y trasladados al hospital junto con elementos policiales. Durante la revisión de las pertenencias, las autoridades encontraron al menos dos armas de fuego.

Violencia doméstica en la vía pública: Mujer apuñala a su pareja con navaja en Eje Central

Una mujer quedó detenida en la alcaldía Cuauhtémoc, después de que es sospechosa de una agresión con un arma punzocortante contra un hombre.

Operadores del Centro de Control y Comando emitieron un reporte por un posible caso de violencia familiar en el cruce de Eje Central y calle Vizcaínas.

Al llegar, los oficiales observaron a un hombre quien evadía los golpes de una mujer en la vía pública, por lo que intervinieron para proteger a ambos y pidieron apoyo de paramédicos.

El hombre aseguró que sostuvo una discusión con su pareja, quien se alteró y lo agredió con una navaja. Los paramédicos le diagnosticaron cortaduras en la boca y antebrazo izquierdo que no ameritaron traslado al hospital.

La mujer de 32 años de edad quedó detenida y fue presentada ante el Ministerio Público, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.