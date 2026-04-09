Fiesta termina en balacera en Hidalgo: ataque armado deja 3 personas muertas en Tlanalapa

La tarde de este jueves 9 de abril, se registró una balacera en el fraccionamiento San Isidro, en Tlanalapa, Hidalgo, donde, según los primeros reportes, dos mujeres y un hombre murieron.

El ataque armado provocó una gran movilización de paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), lo que permitió que cinco personas fueran detenidas.

Ataque armado durante una fiesta en Tlanalapa, Hidalgo

El ataque se registró alrededor de las 13:00 horas, en un domicilio del fraccionamiento San Isidro, cerca de la Plaza del Maguey, donde se llevaba a cabo una fiesta.

Testigos comentaron que los asistentes se encontraban reunidos de forma habitual cuando de forma repentina, sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego.

La agresión provocó momentos de confusión y pánico entre los presentes. Tras recibir numerosos reportes al 911, paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja acudieron al sitio, y confirmaron que tres personas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar compartida por las autoridades, entre las víctimas se encontraban dos mujeres y un hombre.

Mientras que, al exterior de la casa fue encontrado un hombre lesionado que fue trasladado de urgencia a una clínica del IMSS, aunque su estado de salud fue reportado como “reservado”.

¿Hay detenidos por el ataque armado en Hidalgo?

Tras el ataque armado, la SSPH realizó un operativo en la zona, el cual derivó en la detención de cinco personas, tres hombres y dos mujeres.

Los cuales quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quien determinará su posible participación en los hechos.

Durante varias horas la zona permaneció acordonada para permitir el ingreso de peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas, la recolección de indicios y el levantamiento de cuerpos.

De momento, la PGJEH no ha dado a conocer los motivos de la agresión, ni los nombres de los posibles responsables de la balacera.

Las autoridades siguen investigando para determinar cómo ocurrieron los hechos y si las personas detenidas están directamente relacionadas con el crimen.

