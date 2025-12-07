La violencia no para en Michoacán. Un ataque explosivo se registró antes del mediodía del sábado 6 de diciembre, frente a las instalaciones de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana; la detonación dejó cinco muertos y 12 lesionados.

El desafío de los criminales se da en medio de una estrategia por la paz en toda la entidad, que lanzó el gobierno federal en noviembre pasado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lo que no impidió este nuevo episodio de violencia.

Así lo vivieron los comercios cercanos al lugar del ataque; cuando la explosión, todo lo cimbró.

Ataque terrorista con explosivos enciende las alarmas en Coahuayana, Michoacán

Alrededor de las 11:40 horas, un artefacto explosivo estalló dentro de un vehículo sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro, frente al cuartel policiaco.

Un hombre que iba al volante murió en el lugar; así lo informó la Fiscalía General de la República, que inició una carpeta de investigación por los hechos, pero aunque el responsable perdió la vida en la explosión, logró el objetivo y causó serios daños.

Calcinados, así quedaron al menos seis vehículos que fueron alcanzados por el estallido y el fuego; también comercios cercanos quedaron afectados.

Una intensa movilización de policías, fuerzas federales y cuerpos de emergencia se dio en el lugar que fue acordonado.

Los lesionados, ante la gravedad de su condición, fueron trasladados en cinco helicópteros de la Marina a hospitales cercanos.

Aunque hasta el momento ninguno ha sido identificado, se teme que al menos dos policías estén entre las víctimas.

Fiscalía envía a expertos especializados tras ataque explosivo en Coahuayana, Michoacán

Peritos especializados en explosivos de la Fiscalía General de la República serán los encargados de determinar el tipo de artefacto usado en el ataque como parte de la investigación para determinar al grupo criminal que vuelve a golpear con violencia y muerte a Michoacán.

En la zona trabajan peritos del Centro Federal Pericial Forense y policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, quienes cuentan con experiencia en diferentes áreas clave para este tipo de casos.

El grupo está integrado por expertos en criminalística de campo, fotografía y medicina forense, además de especialistas en genética y análisis de huellas. También participan técnicos en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura y expertos en incendios y explosivos.

Su labor consiste en revisar cada detalle del sitio, recolectar indicios y determinar cómo se produjo la explosión. Con esta información, las autoridades buscan establecer responsabilidades y reforzar la investigación sobre posib