Mujer termina herida tras ataque de perros en Monterrey; detienen a hombre por presuntamente incitar la agresión

Cae por ataque animal. Agentes de la Policía de Monterrey detuvieron a Fernando 'N', de 58 años de edad, por presuntamente ordenar a sus perros atacar a una mujer en calles del centro de la ciudad .

La agresión provocada por los animales generó que la víctima, de 41 años, sufriera heridas de consideración en sus brazos y un tobillo.

Así ocurrió el ataque de dos perros contra mujer en el centro de Monterrey

De acuerdo con información compartida por la afectada, el ataque de los perros ocurrió sobre el cruce de las avenidas Madero y Juan Álvarez , después de que presuntamente Fernando 'N' comenzó a insultarla e intimidarla con groserías sin un motivo aparente.

Durante la confrontación, el hombre incitó a sus dos perros a atacarla, motivo por el cual las mascotas dejaron herida a la víctima en un tobillo y sus brazos.

En medio de la agresión, testigos que se encontraban cerca de la zona solicitaron rápidamente la ayuda de los cuerpos de seguridad y emergencia, por lo que, tras una rápida llegada de oficiales de la Policía de Monterrey, personal de salud y agentes del Bienestar Animal, lograron controlar la situación.

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Ataque de perros en Monterrey: Mujer resulta herida; detienen a hombre por presuntamente ordenar la agresión

Detienen a Fernando 'N' y perros son resguardados mientras se investiga el ataque en Monterrey

Tras recabar el testimonio de la víctima, los oficiales detuvieron al presunto responsable y fue trasladado a las instalaciones de la Policía Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de analizar el caso y determinará cuál es su situación jurídica.

Por su parte, personal de Salud y Bienestar Animal de Monterrey se encargó de asegurar a los dos perros para su resguardarlos mientras las autoridades determinan cuál será su condición legal.

¿Cómo se castiga el ataque de un perro en Monterrey?

Tener un perro implica una responsabilidad legal. En Monterrey, los dueños de mascotas agresivas pueden enfrentar multas, el aseguramiento del animal e incluso consecuencias penales si el ataque provoca lesiones a una persona o a otro animal.

Cuando un perro hiere a alguien, el propietario puede ser considerado responsable por negligencia u omisión, por lo que además de responder ante la autoridad, podría estar obligado a pagar los gastos médicos y la reparación de los daños ocasionados.

Si las lesiones ponen en riesgo la vida de la víctima, las sanciones previstas en el Código Penal de Nuevo León pueden ser más severas. A nivel municipal, las autoridades también pueden aplicar multas y retirar al animal cuando el propietario no lo mantiene bajo control