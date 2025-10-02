¡En pleno Yom Kippur! Ataque terrorista afuera de sinagoga deja 2 muertos en Manchester

Dos personas murieron tras un ataque a puñaladas y atropellamientos afuera de una sinagoga en Manchester, Reino Unido, este 2 de octubre de 2025, mientras ocurrían las misas respectivas por el Yom Kippur.

El incidente sucedió alrededor de las 9:30 horas, tiempo local, 2:30 horas, tiempo del Centro de México, cuando un sujeto usó un automóvil que arrolló contra varias personas en el norte de Manchester, en la comunidad de Crumpsall, afuera de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park.

El ataque a la sinagoga en Manchester es declarado como un “incidente terrorista”, jefe de la policía antiterrorista. Dos personas sospechosas están detenidas. Sobre la identidad del atacante, no han podido confirmar su identidad “por razones de seguridad.”

¿Qué pasó en el ataque de la sinagoga en Manchester durante el Yom Kippur?

Tras recibir el reporte de lo sucedido, paramédicos llegaron a la zona. Las personas que estaban dentro de la sinagoga al momento del ataque fueron evacuadas.

Testigos fueron quienes reportaron lo que pasó, después de que vieran que un hombre había sido apuñalado y que el auto atropelló a varias personas. Agentes armados dispararon contra el probable responsable, quien murió.

El personal de emergencias acudió a atender la escena del ataque.|Reuters.

“Estoy consternado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall”, dijo el primer ministro Keir Starmer en su perfil de la red social X mientras salía temprano de una reunión política europea en Copenhague, Dinamarca. “El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, añadió Starmer.

Después de lo sucedido, Starmer regresará al Reino Unido para presidir una reunión dirigida por un comité especial dedicado para situaciones de emergencia nacional.

¿Qué es el Yom Kippur?

El Yom Kippur es el Día de la Expiación y es uno de los más sagrados en el año judío. Debido a que el calendario en el judaísmo es relacionado con el calendario lunar, esta celebración varía en cada año. Este 2025 comenzó en la noche del 1 de octubre y termina este 2 de octubre.

Esta es una oportunidad para limpiar los errores cometidos durante el año anterior y los fieles practican el ayuno, el arrepentimiento y la adoración. Además, los practicantes de la religión judía se abstienen de usar zapatos de cuero o joyas de oro, así como no bañarse ni realizar actividades conyugales.

En esta celebración judía, las sinagogas están concurridas para brindar oportunidad a que los fieles recen en introspección o expresen arrepentimiento por sus pecados.

