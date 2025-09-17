Donald Trump llega al Reino Unido por segunda vez; así fue recibido por manifestantes

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, llegó este martes 16 de septiembre a Londres para realizar su segunda visita de Estado al Reino Unido.

Con este segundo viaje, Trump se convirtió en el primer político estadounidense en recibir dos invitaciones formales de un monarca británico en la era moderna.

Pero antes de su llegada, activistas proyectaron imágenes del mandatario junto al criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del Castillo de Windsor.

¿Por qué viajó Trump a Reino Unido?

Trump calificó su visita como “un gran honor” y destacó que nunca antes un presidente estadounidense había sido recibido dos veces en visitas de Estado.

Este segundo encuentro busca fortalecer la relación bilateral entre ambos países, así como en celebrar el próximo 250 aniversario de la fundación de EU.

De esta forma, el mandatario fue recibido en el castillo de Windsor, donde colocó una ofrenda floral en la tumba de la reina Isabel II y presenció la ceremonia de retirada con honores militares.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025

Acuerdos multimillonarios durante el viaje de Trump

Medios internacionales aseguran que, durante este viaje se busca firmar un acuerdo tecnológico multimillonario entre empresas estadounidenses y británicas.

Lo anterior para impulsar la colaboración en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil, además de discutir ajustes en los acuerdos comerciales y la reducción de aranceles entre ambos países.

El gobierno británico destacó que esta visita busca mostrar que la relación entre las naciones sigue siendo sólida, a pesar de las diferencias recientes sobre conflictos internacionales y política comercial.

NEW: U.S. President Donald Trump has departed Air Force One at Stansted Airport in the UK for his historic second state visit. pic.twitter.com/t8Qd16wCfx — Charlie Simpson 🇬🇧 (@CharlieSimpsonA) September 16, 2025

Campañas anti-Trump en Reino Unido

Tras su llegada, decenas de manifestantes se concentraron en calles aledañas al castillo con pancartas anti-Trump y coreando consignas en contra del líder político.

Por otra parte, el grupo “Dirigidos por burros” logró proyectar imágenes de Trump junto con el criminal Jeffrey Epstein sobre una de las torres de Windsor, además de recortes de periódicos y documentos relacionados con el caso Epstein.

Ante los disturbios, la policía de Londres informó que 4 personas fueron detenidas, mientras que se desplegó un operativo de seguridad para evitar más incidentes.

