ZMG de Noche: Brutal ataque a taxista y auto termina en vías del Tren Ligero en Tlaquepaque

Terror y accidente en municipio de Tlaquepaque: un taxista asesinado tras ataque a balazos, mientras que un auto terminó en vías del Tren Ligero.

Un auto terminó en las vías del Tren Ligero, mientras que un taxista fue asesinado en Tlaquepaque.
Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Rene Hernández / Azteca Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por la violencia y los accidentes. Durante la pasada noche, un taxista sufrió un fatal ataque a balazos en San Pedro Tlaquepaque, desatando un fuerte operativo policiaco.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública, el ataque ocurrió en el cruce de Paseo de los Buenos Aires y Catamarca, en la colonia Buenos Aires, luego de reportes simultáneos de disparos de arma de fuego, además de un aparatoso choque.

En el lugar fue localizado un vehículo de alquiler impactado contra un poste. Al interior se encontraba el taxista, inconsciente y con manchas de sangre en el cráneo. Paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara confirmaron su deceso: se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años que recibió un impacto de bala en la cabeza.

Testigos refirieron que los responsables utilizaron armas largas y huyeron sin dejar rastro. Una camioneta estacionada resultó con impactos de bala, y la escena quedó resguardada por personal de la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Auto invade vías del Tren Ligero en Tlaquepaque

Unas horas más tarde, se registró otro incidente en el mismo municipio de Tlaquepaque. Un auto compacto ingresó a las vías de la Línea 1 del Tren Ligero, esto justo a la altura de Avenida Colón y Paseo de los Patios, en la colonia Mirador del Tesoro.

El conductor perdió el control del vehículo, además de que terminó embancado contra la malla ciclónica, obligando a la suspensión temporal del servicio para evitar una tragedia mayor.

Paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque atendieron al conductor, quien presentó múltiples contusiones pero fue reportado fuera de peligro. Afortunadamente, no hubo pasajeros lesionados en los vagones del tren, ya que no se produjo un impacto directo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del auto y se diera el posterior choque; los daños fueron cuantiosos y el automóvil quedó como pérdida total.

Una noche de alerta en Guadalajara

Ambos sucesos reflejan la compleja situación de seguridad y movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la violencia y los accidentes viales continúan cobrando víctimas, prácticamente todos los días; ¿qué medidas crees que deberían reforzar las autoridades para garantizar mayor seguridad en Tlaquepaque y en toda el área metropolitana?

