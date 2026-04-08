El mercado funerario en México se sacudió hace apenas unas semanas con la importación de siete ataúdes de lujo desde Estados Unidos. Estas piezas de alta gama saltaron de inmediato a los reflectores al ser las elegidas para el sepelio de "El Mencho" y su escolta personal, conocido como el "R1".

La exclusividad de estos féretros ha marcado un precedente en las ceremonias de despedida del entorno cercano a estas figuras. De las unidades originales, todavía quedan cinco disponibles en el país, las cuales empiezan a distribuirse en distintas regiones.

El arribo del lujo funerario a Colima

Hace tan solo unas horas, uno de estos cinco ejemplares restantes llegó a una funeraria en el estado de Colima. Este movimiento ha generado intriga en el sector, pues se trata de la misma línea estética utilizada para los servicios de "El Mencho" y el "R1".

Hace semanas llegaron desde Estados Unidos 7 ataúdes de lujo a México. Dos de ellos ya se usaron en funerales muy mediáticos: uno para El Mencho y otro para su escolta “R1”.



De los 5 que quedan, hace unas horas uno arribó a una funeraria en Colima. Cada ataúd de este tipo tiene… pic.twitter.com/qyb2NJEoTK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Especialistas del rubro consideran que el uso de estos cofres importados podría convertirse en una moda dentro de los funerales de mayor presupuesto. La llegada de este modelo a Colima confirma que el interés por la alta gama está expandiéndose fuera de los círculos iniciales.

Un costo de 240 mil pesos por despedida

Realizar un funeral con uno de estos ataúdes exclusivos tiene un costo que oscila en los b Esta cifra refleja la exclusividad de los materiales y el diseño que caracterizaron las despedidas del jefe del grupo y su escolta.

Mientras las piezas restantes de este lote de siete sigan llegando a las agencias locales, la tendencia del lujo parece consolidarse. Por ahora, el ejemplar en Colima es el más reciente en integrarse a este mercado de despedidas de alto nivel.