Tres aulas escolares sin techo tras las lluvias en Nuevo León

La Escuela Primaria Francisco Goitia, ubicada en la Colonia Real de Palmas en el municipio de Zuazua en el estado de Nuevo León sufre deterioro en sus aulas, tres de ellas quedaron sin techo.

Luego del abandono por la pandemia y las lluvias que azotaron al estado, la primaria luce afectada.

“Ya tienen desde el año pasado que sufrieron percances a consecuencia del aire, hace un mes y medio vinieron personal de secretaria pero nada más quitaron el techo y así lo dejaron,” declaró Verónica Treviño, madre de familia.

La situación de la falta de techo en este plantel educativo ha afectado a los alumnos; este problema resta espacio, por lo que al menos los grupos de tercero, se rolan el día para asistir a clases.

“Son varios puntos y nosotros lo que queremos es eso para que los niños de tercer año puedan asistir normal en toda la semana,” continuó relatando la madre de familia, Verónica Treviño.

Los días que los alumnos no asisten a clases, se toman como días perdidos.

“Unos días no tienen clases otros días si y se van rolando, mi niña está en tercero “B”, entonces por ejemplo hoy le tocó clases pero mañana no tiene clases entonces pues ahí bajó un poquito, de por sí ya vienen rezagados de la pandemia, ahora con eso pues más, pues muchos niños no pueden estar tomando clases así, nos faltan bancos también muchos niños están tomando clases en el piso porque no se puede,” explicó Abigail Vallejo, madre de familia.

Por su parte, directivos del plantel educativo ya se encargaron de hacer el llamado a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, las obras están a cargo del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León y la SEP presionará para que concluya los trabajos.

Este problema persiste desde hace 1 año, mermando el avance académico del alumnado que ya es bajo, luego de la pandemia.