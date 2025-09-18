Tragedia en Iztapalapa: La cifra de muertos sube a 21 por explosión de una pipa de gas

El saldo de la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa continúa en ascenso. Según la última actualización proporcionada por la Secretaría de Salud Pública de la capital la noche del martes, la cifra de víctimas mortales se ha incrementado a 21 personas, tras el lamentable fallecimiento de tres individuos más que se encontraban hospitalizados.

El suceso, que conmocionó a la comunidad la semana pasada, ha dejado una estela de dolor y devastación. Además de las víctimas fatales, un total de 27 personas siguen recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios, luchando por su recuperación.

Se ha informado que 36 personas que resultaron heridas en el incidente ya fueron dadas de alta, lo que representa un alivio para sus familias y un paso importante en el proceso de sanación colectiva.

Las autoridades continúan monitoreando de cerca la evolución de los afectados que permanecen internados, mientras se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el estado de salud de los lesionados y el avance de las investigaciones para determinar las causas exactas del percance. La comunidad se mantiene atenta a las novedades, con la esperanza de que no haya más decesos que lamentar.

