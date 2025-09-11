Solo dos tatuajes son la pista para poder identificarla y ahora, buscan a su familia. Una joven, de entre 15 y 25 años de edad aproximadamente, es una de las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa, pero de su familia nada se sabe ni el nombre de ella tras el percance en el Puente de la Concordia.

La información sobre quién es la joven es nula. Ella fue víctima de la explosión que, hasta el último reporte, se sabe que dejó 8 personas sin vida. Una tragedia que impactó y conmocionó a decenas de personas que se encontraban cerca del lugar, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

¡Una pesadilla!



Fue grabado el MOMENTO EXACTO de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa, en la #CDMX



Al menos 18 personas resultaron heridas.

¿Dónde se encuentra la joven no identificada tras explosión de pipa?

La mujer permanece internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicada en Avenida Fortuna 101, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que hasta el momento, se cuenta con el reporte de:

• 8 fallecidos

• 67 hospitalizados (6 graves y 39 en estado delicado)

• 19 dadas de alta

Se dio a conocer otro ángulo de la #explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa



El saldo fue de 57 heridos. Los bomberos ya informaron que el fuego quedó totalmente apagado.

Estos son los tatuajes de mujer sin identificar tras explosión de pipa

De acuerdo con el reporte médico, la joven presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice: “Laurel” y otro tatuaje en la espalda con forma de corazón.

¿Por qué explotó la pipa de gas en Iztapalapa?

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, informó que el chofer de la pipa de gas que explotó ayer cerca de las 14:25 horas, está en calidad de detenido y existe una custodia sobre él, pero de acuerdo con su estado de salud, se determinará “si se va a judicializar este caso”.

Anoche, la Fiscalía de CDMX informó que, de acuerdo con los primeros reportes, la pipa de gas volcó, lo que originó una fuga y posteriormente una explosión.

Este jueves se dio a conocer que existen diversas líneas de investigación que se están analizando en el lugar de los hechos, pero se menciona la posibilidad de un exceso de velocidad por parte del chofer de la pipa.

“Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad; efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto, y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, dijo la fiscal.

