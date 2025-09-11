La tragedia de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, ocurrida este miércoles 10 de septiembre a la altura del Puente de la Concordia, dejó una imagen inesperada entre los restos calcinados: un teléfono celular que, a pesar de presentar daños por las llamas, seguía sonando sin detenerse. Ese aparato permitió identificar a su dueña y, lo más importante, contactar a su familia.

El dispositivo se encontraba dentro de una mochila junto con cuadernos, artículos personales y una cartera. Gracias a la credencial universitaria hallada en el mismo lugar, se confirmó que pertenecía a Ana Daniela, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM, cuyo paradero se desconoce tras el siniestro, según informó su mamá en redes sociales.

Así fue el hallazgo que dio un respiro a los familiares de la estudiante

El celular fue respondido por Francisco Bucio, integrante de Protección Civil de la Ciudad de México, quien se encontraba en labores de apoyo en la zona cero. En primera instancia, habló con Raymundo, padre de la joven, a quien le explicó: “El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar”.

Momentos después, Bucio conversó también con la madre de la estudiante, quien buscaba respuestas desesperadamente. El rescatista les informó que las pertenencias de la joven fueron localizadas y que había varios lesionados por la onda expansiva, aunque todavía no se tenía claridad sobre el estado de salud de Ana Daniela.

Celular calcinado permitió conectar a los padres de Ana Daniela, estudiante herida tras la explosión en Iztapalapa. Un rayo de esperanza en medio de la tragedia. #Iztapalapa #Explosión pic.twitter.com/7zi47StzzQ — Media fantasies (@mediafantasies) September 11, 2025

¿Cómo encontraron el celular de la estudiante?

Bucio explicó a la familia que el hallazgo se realizó en medio de los vehículos y objetos consumidos por el fuego sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. También señaló que, aunque la situación era crítica.

La madre de Ana Daniela reconoció que no comprendía del todo lo que había ocurrido, por lo que el funcionario detalló que la explosión fue consecuencia de la volcadura de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP.

¿Qué ocasionó la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

Las autoridades capitalinas confirmaron que la primera hipótesis sobre el siniestro apunta a la volcadura de la unidad como detonante del estallido. Por otro lado, informaron que la explosión dejó 3 muertos, 70 lesionados, 19 de gravedad y 28 vehículos calcinados.

Mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de atención, la familia de la estudiante universitaria espera obtener información certera sobre su estado. El caso de Ana Daniela refleja la dimensión humana de la tragedia y cómo un celular dañado, pero funcional, se convirtió en el enlace entre la zona cero de la explosión en Iztapalapa y los seres queridos que aguardan noticias.