Crucero en Australia olvida a adulta mayor en una isla y muere

Una adulta mayor de Australia fue encontrada muerta en la isla Lizard, parte del Gran Arrecife de Coral, luego de que el crucero en el que viajaba la olvidara de forma accidental.

El incidente ocurrió el sábado 25 de octubre de 2025, cuando la mujer de 80 años de edad participaba en una caminata junto a otros pasajeros del barco Coral Adventurer, ubicado a 250 km al norte de Cairns.

Mientras el grupo ascendía hacia la cima más alta de la isla, conocida como Cook’s Look, la mujer decidió separarse para descansar. Sin embargo, no logró regresar al punto de embarque.

El crucero partió al atardecer sin percatarse de su ausencia. Horas más tarde, al detectar la desaparición, el barco regresó a la isla para iniciar una búsqueda exhaustiva.

Búsqueda exhaustiva con helicóptero en la isla hasta el hallazgo del cuerpo

La búsqueda se activó de inmediato y fue coordinada por la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA, por sus siglas en inglés). Un equipo, apoyado por un helicóptero, exploró la isla durante la noche.

Según testigos, la búsqueda fue suspendida alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025 y el cuerpo fue encontrado horas después, en la mañana. La policía de Queensland calificó la muerte como “repentina y no sospechosa” y comenzó una investigación forense.

Respuesta oficial: El director de la empresa del crucero expresa condolencias a la familia

Amsa anunció que realizará una investigación en conjunto con la tripulación y otras agencias responsables. Mark Fifield, director ejecutivo de Coral Expeditions, expresó condolencias y confirmó que brindan apoyo a la familia de la víctima.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades mientras continúan las pesquisas,” declaró Fifield. Mientras tanto, el crucero Coral Adventurer, que cuenta con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes, continúa su viaje hacia Darwin tras el incidente.

