Caos vial en autopista México-Cuernavaca tras aparatoso choque múltiple; hay cierre parcial: ¿en qué zona?

Un intenso caos vial se registra la mañana de este domingo 31 de agosto, tras un fuerte y aparatoso choque múltiple en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 51, poco antes de llegar al poblado de Tres Marías, en dirección a Morelos.

Caminos y Puentes Federales informó a través de sus canales oficiales que la violenta carambola provoca reducción de carriles e intensa carga vehicular, mientras los cuerpos de rescate continúan atendiendo la emergencia.

¿Cómo ocurrió la violenta carambola en la autopista México-Cuernavaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en plena hora de mayor afluencia vehicular, lo que agravó el tráfico en la zona. Testigos señalaron que al menos siete vehículos se vieron involucrados en el impacto, lo que obligó a las autoridades a cerrar momentáneamente la circulación en el kilómetro 51 para permitir las labores de auxilio.

Tras ser alertados en los números de emergencia, paramédicos y elementos de rescate brindaron atención a los ocupantes de las unidades siniestradas, quienes, afortunadamente, sólo presentaron golpes menores.

https://x.com/CAPUFE/status/1962165791530356879

No obstante, los daños materiales fueron considerables, con varios autos severamente afectados. Las maniobras de grúas y personal de Capufe se prolongaron durante varias horas para liberar el tránsito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN TOLUCA: CARAMBOLA EN EL LIBRAMIENTO BICENTENARIO DEJA 12 LESIONADOS

Así el choque múltiple de esta mañana en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 41. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/GPmL9dXEez — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 31, 2025

De manera paralela, en el kilómetro 75 de la misma autopista, también con dirección al sur, otro percance complicó la movilidad: un vehículo salió del camino e impactó contra un talud, lo que generó otro cierre parcial y un fuerte embotellamiento.

La situación se agravó en Cuernavaca, donde las principales avenidas de acceso y salida presentaron largas filas de automóviles. Esto debido a que miles de vacacionistas retornaban a sus hogares en el último día del periodo vacacional de verano, previo al inicio del ciclo escolar 2024-2025.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 75, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) August 31, 2025

Alternativas viales tras choque en autopista México-Cuernavaca

Ante la magnitud del caos vial, las autoridades recomendaron a los conductores tomar como alternativas la carretera libre México-Cuernavaca y, para quienes se dirigen hacia Cuernavaca o el sur del estado, las rutas locales que conectan con la autopista a través de Huitzilac y Tres Marías.

Finalmente, Capufe recordó que cualquier incidente puede ser reportado al número de emergencias 074, disponible las 24 horas, donde operadores brindan asistencia y canalizan la ayuda correspondiente.