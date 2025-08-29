Tragedia en Toluca: Carambola en el Libramiento Bicentenario deja 12 lesionados

La mañana de este viernes se registró un fuerte accidente en el Libramiento Bicentenario de Toluca, a la altura de la salida con dirección a Temoaya, donde al menos 10 vehículos resultaron involucrados en un choque múltiple que dejó como saldo 12 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, metros antes del lugar del percance se realizaban obras de mantenimiento en la vialidad, lo que habría ocasionado que el conductor de un tráiler no pudiera frenar a tiempo, impactando a diversos automóviles que circulaban por la zona.

Trasladan a una mujer herida en helicóptero

Al lugar acudieron paramédicos, bomberos y elementos de la policía estatal, quienes atendieron a los heridos. Una mujer tuvo que ser trasladada de emergencia en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que otros lesionados fueron llevados en ambulancias a distintos hospitales de la región.

La magnitud del accidente generó escenas de tensión, ya que varios vehículos quedaron con severos daños y algunos conductores permanecieron atrapados dentro de sus unidades hasta ser rescatados por los equipos de emergencia.

Detención del chofer y afectaciones viales en Libramiento Bicentenario de Toluca

El conductor del tráiler involucrado fue detenido y presentado ante las autoridades para deslindar responsabilidades. La circulación en el Libramiento Bicentenario se mantiene severamente afectada debido al cierre de carriles y a las maniobras de retiro de las unidades siniestradas.

El tráfico en la zona supera ya los cinco kilómetros de vehículos varados, lo que ha provocado retrasos significativos para automovilistas que se dirigen hacia la capital mexiquense y municipios aledaños.

Mientras tanto, autoridades locales exhortaron a los automovilistas a buscar rutas alternas y a conducir con precaución para evitar más incidentes en la zona.

Hasta el momento de esta edición, ya suman 5 horas de cierre para retirar los vehículos, dejando afectación vial.

En caso de accidente en carretera: recomendaciones para automovilistas

Ante situaciones como la ocurrida en Toluca, especialistas en seguridad vial recomiendan:



Mantener la calma y encender las luces intermitentes para alertar a otros conductores.

Llamar de inmediato a los servicios de emergencia.

Colocar triángulos de seguridad a una distancia adecuada para prevenir más accidentes.

No mover a los heridos a menos que exista riesgo inminente.

Seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito y cuerpos de rescate.

Estas medidas pueden salvar vidas y evitar que un percance se convierta en una tragedia mayor.

