Cae el autor intelectual del homicidio de canadienses en Xcaret

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la captura de Oscar Iván “N”, presunto autor intelectual del homicidio de dos canadienses el 21 de enero de 2022 en el complejo turístico del parque temático Xcaret, municipio de Solidaridad, en la zona de la Riviera Maya.

Mediante un comunicado de prensa la dependencia también dio a conocer que en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, se logró identificar a dos personas a quienes se les dio seguimiento mediante el Centro Nacional de Inteligencia

Los presuntos responsables ubicados en la Ciudad de México provenientes de Chiapas, por lo cual personal de campo de Conase implementaron un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las personas fue identificada como Oscar Iván “N”, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Uno de los canadienses presuntamente estaba vinculado a un grupo criminal

El pasado 21 de enero, Robert Dinh o Cong Dinh fue asesinado en el Hotel Xcaret , junto con Thomas Cherukara, ambos canadienses.

Luego de realizar las indagatorias correspondientes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informó que una de las víctimas era buscada en Canadá, desde el 2019 por diversos delitos.

Robert Dinh, según las autoridades de dicho país, estaba acusado de lavado de dinero, tráfico de drogas, uso de identidad falsa, entre otros; asimismo, presuntamente era integrante de un grupo criminal vietnamita que opera en México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Vietnam.

Por lo anterior, el programa canadiense Be On the Lookout ofrecía una recompensa de 50 mil dólares para quien brindara información que ayudara a su captura.