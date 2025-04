Feminicidas de niña Fátima Cecilia no se mostraron arrepentidos; juez ordena reforzar seguridad en escuelas

Fátima Cecilia tenía siete años cuando desapareció y fue asesinada en febrero de 2020. Hoy los culpables fueron sentenciados a 170 años de cárcel. Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera pasarán ese tiempo en prisión por el secuestro y feminicidio de la menor, pero pese al fallo del juez, en una audiencia celebrada este miércoles se mostraron indiferentes y sin arrepentimiento por lo que hicieron.

Así lo manifestó Sonia López, tía de Fátima Cecilia, quien conversó con Fuerza Informativa Azteca (FIA) luego de darse a conocer la sentencia que cada uno deberá compurgar; Gladis Giovana en el penal de Santa Martha Acatitla y él se quedará en el Reclusorio Oriente, donde precisamente hoy se le dictó la pena.

“Ya fueron sentenciados, por el delito de secuestro agravado, les dieron la pena máxima de 100 años y por el delito de feminicidio también les dieron la pena máxima de 70 años”, dijo Sonia, quien comentó que los culpables mostraron “la misma actitud que han tenido desde un inicio, de indiferencia, de nulo arrepentimiento, pero indiferencia más que nada”.

¿Qué pasó con Fátima Cecilia, menor víctima de feminicidio?

Fátima Cecilia fue vista por última vez el 11 de febrero de 2020 tras salir del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco. La niña cursaba el primer año de primaria en el turno vespertino, pero al salir de clases, sus padres llegaron por ella debido a un retraso.

Una mujer, de acuerdo con cámaras de seguridad de la zona, se la llevó tomada de la mano y de ahí no se supo nada de ella. Cuando su mamá, María Antón, llegó a la escuela, le dijeron que la pequeña no estaba.

La señora contactó a familiares para saber alguno recogió a la niña, pero ninguno de ellos se llevó aquel día a Fátima Cecilia; la menor había sido secuestrada y cuatro días después, la menor fue hallada sin vida a escasos tres kilómetros del colegio Rébsamen, dentro de la colonia Los Reyes.

Juez ordena reforzar protocolos en entradas y salidas de escuelas

Sonia López comentó que la audiencia celebrada hoy en el Reclusorio Oriente, “pasará a la historia” porque además de que sentenció a dicha pareja, “a causa de todo el dolo y el daño que le causaron a una pequeñita de siete años, quien no tenía la posibilidad de defenderse”.

Derivado del caso, el juez ordenó que en las escuelas se alfabetice jurídicamente a las niñas y niños para que puedan conocer sus derechos, algo que, dijo la tía de Fátima, es muy importante porque el juzgador “está tomando en cuenta las necesidades que tienen las infancias al día de hoy”.

“Algo memorable para ser un 30 de abril, que es Día del Niño y de la Niña, lo cual nos parece honestamente un acto muy digno a la memoria de Fátima”, expresó.

En tanto, también ordenó “a todas las escuelas de la Ciudad de México reforzar los protocolos para las entradas y salidas de los menores, esto en el reconocimiento de lo que ocurrió con Fátima que, pues si bien, la escuela no hubiera permitido que ella se fuera de la mano con quien más tarde se convertiría en su feminicida, no habrían ocurrido estos delitos”.

“Lo importante será darle voz a lo que Fátima ha logrado a través del amor que ella nos dejó a nosotros, como sus familiares nos ha dado la fuerza para poder buscar esa dignidad que ella merecía en vida, que no nos permitieron otorgarles, pero que sí buscaremos para otras infancias”, añadió.

Acceso a justicia para Fátima, ‘frenado’ por autoridades

A cinco años de los hechos, Sonia López comenta que durante el proceso y juicio que enfrentaron, fueron víctimas de revictimización por parte de algunas autoridades por ser tíos de la menor.

“No solamente de esperar y exigir, sino también cinco años donde se nos revictimizó constantemente, donde se nos dijo que nosotros no éramos quiénes para luchar por Fátima, porque solamente éramos sus tíos. Cinco años en donde se nos dijo que no tendríamos que estar haciendo nada en estos procesos jurídicos, sin entender que la lucha era por el amor y la dignidad que Fátima se merece”, expresó.

En tanto, pese a la sentencia que recibieron los culpables, para la familia de Fátima Cecilia queda “lidiar con el dolor de que aunque esto sea digno para ella, también es recordar el enorme dolor que nos causa su ausencia y que eso no repara el dolor con el que nos dejan para toda la vida”.