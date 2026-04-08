“Mi papá salió a hacer unas compras y no regresó": Guillermo Ortega desapareció en Oaxaca; su hija suplica ayuda para que regrese

La noche del domingo 5 de abril, la desaparición de un hombre cambió la vida de una familia en Oaxaca. Guillermo Ortega Chávez, un hombre de 55 años descrito como alguien serio y sumamente trabajador, salió de su hogar para realizar unas compras rápidas en el municipio de San Francisco Lachigoló, en el distrito de Tlacolula.

Desde ese momento, el rastro de Guillermo se perdió en el paraje conocido como Villa Alta, dejando a sus hijos y esposa en desesperación tras su desaparición.

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Buscan a #Guillermo #desaparecido en paraje de San Francisco #Lachigoló; su hija implora ayuda para encontrarlo#JaimeGUERRERO



“Nosotros te amamos, papá. Te amamos. Espero que regreses pronto a casa con nosotros.” Con esas palabras y lágrimas en los ojos,… pic.twitter.com/JjgaGujhpW — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) April 7, 2026

Encuentran auto de Guillermo Ortega en Oaxaca

Un dato que mantiene en alerta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) es el hallazgo del vehículo en el que viajaba Guillermo. Se trata de un Chevrolet Matiz modelo 2015, con placas TMY-73-08.

El coche ya está bajo resguardo de las autoridades, pero el paradero de su conductor sigue siendo un misterio. Este hallazgo ha intensificado las brigadas de búsqueda en los alrededores de Lachigoló y comunidades vecinas.

"Es un hombre de bien": El mensaje de la hija de Guillermo

Andrea Ortega Sibaja, hija del desaparecido, aclaró que su padre es un deportista que no tiene conflictos con nadie y que su único interés siempre ha sido su familia.

"Es un hombre respetable", aseguró, pidiendo a quienes vean su mensaje que no solo compartan la ficha de búsqueda, sino que también se unan en oración por su pronto regreso.

Señas particulares para identificar a Guillermo Ortega

Guillermo es de complexión robusta y mide aproximadamente 1.72 metros. Tiene el cabello ondulado, corto y ya presenta canas. Para quienes puedan haberlo visto, la familia destaca dos señas muy específicas: un lunar en el mentón del lado derecho y una mancha color café a la altura de la cintura. Su rostro es de forma rectangular con ojos pequeños color café claro y nariz grande.

¿Cómo vestía el domingo de su desaparición?

Al momento de salir de casa, Guillermo llevaba una playera gris Oxford con las frases "Sunday" y "Funday" en el pecho. Vestía también un pantalón de mezclilla azul marino y tenis del mismo color, con las clásicas franjas blancas.

Además, portaba una gorra verde olivo con el logotipo de "La Canasta Select". Cualquier persona que identifique a alguien con esta vestimenta en la zona de Tlacolula puede ser clave para la investigación.

Canales para brindar información

La Fiscalía de Oaxaca mantiene abiertos los números 800 00 77628 y el celular 951 164 64 34 para recibir cualquier pista de forma anónima o directa.