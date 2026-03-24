Alerta ambiental en México: derrame de petróleo en el Golfo se expande sin control

Han pasado ya 3 semanas desde que se detectaron las primeras manchas de hidrocarburo en las playas del norte de Veracruz. Este derrame de petróleo que comenzó en el Golfo de México se ha extendido ahora a una distancia de aproximadamente 630 kilómetros por toda la costa del Corredor Arrecifal del Sudoeste, incluyendo desde el río Pánuco, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Pese a que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha asegurado que todo está bajo control, tanto Greenpeace México como la Red del Corredor Arrecifal han dejado claro que el derrame de petróleo sigue avanzando, dejando daños considerables en las playas.

Playas contaminadas por derrame de petróleo en México

Aunque las autoridades han presumido un 88% de avance en tareas de limpieza de hidrocarburo en playas del Golfo de México, organizaciones ambientales aseguran todo lo contrario:



26 playas no han recibido atención, ni limpieza

En 9 playas, las comunidades han limpiado

Solo en 8 sitios, Pemex estuvo a cargo de la limpieza

Además, se han reportado graves daños a los arrecifes de coral, ecosistemas fundamentales para la salud del Golfo y para las actividades pesqueras y turísticas.

Impacto ambiental por el derrame petrolero: comunidades en riesgo

El derrame no solo causa un daño inmenso al medio ambiente, también está afectando a las comunidades costeras que dependen completamente del turismo, y que debido a la presencia de chapopote no han podido trabajar.

A esto se suma que, pescadores, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes han participado en las labores de limpieza sin el equipo adecuado, la capacitación necesaria y sin compensación por la pérdida de ingresos.

A más de 20 días, las comunidades afectadas aseguran que ni Pemex ni las autoridades estatales les han informado sobre las causas de la marea negra, ni mucho menos el impacto a su salud por la presencia del hidrocarburo.

Lo único que saben es que el chapopote sigue presente en las playas, y no trabajar no es una opción, mucho menos en temporada de vacaciones por Semana Santa.

¿Qué dice Pemex sobre el derrame de petróleo?

En un plano institucional, Pemex informó que la situación se limita a "condiciones climáticas extraordinarias" y que está "bajo control". Asimismo, aclaró que el incidente no está relacionado con la operación de la refinería Olmeca.

Pero esta respuesta está lejos de ser suficiente, ya que pareciera que la empresa parece negar su responsabilidad en el derrame, alegando que las circunstancias que lo provocaron escapaban a su control.

Ambientalistas señalan que la región del Golfo de México, una vez más, opera como zona de sacrificio ante la falta de prevención y capacidad de respuesta frente a los riesgos de la industria petrolera. Por ello, exigen:

