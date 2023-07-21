El INE avaló el convenio suscrito entre el PAN, el PRI y el PRD, a fin de formar la "Construcción del Frente Amplio por México", pero determinó que ninguna de sus acciones deberá tener fines electorales.

Los consejeros advirtieron que estos partidos políticos no podrán utilizar sus spots en radio y televisión para difundir el proceso de selección de su aspirante a la Presidencia de la República o de las personas que participen en ella.

Sin sobreexposición y sin naturaleza electoral, conmina INE al PRI, PAN y PRD

Los consejeros electorales conminaron a que toda actividad pública o privada desarrollada por los tres partidos, de manera conjunta o en lo individual, al se ajusten a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral.

La Construcción del Frente tampoco puede servir para la sobreexposición de personas que aspiren a una candidatura presidencial, advirtieron.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, dijo que su partido se está uniendo al PRI y al PRD para salvar a México.