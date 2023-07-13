Urgente que Frente Amplio defina método similar para CDMX: Cházaro

El coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, llamó a las dirigencias del PAN, PRI y PRD a definir ya el método y las reglas para elegir a quien encabezara la construcción del Frente Amplio en la Ciudad de México rumbo al 2024. Plantea que esto sea antes de que AMLO destape a sus corcholatitas.

El legislador, uno de los que aspiran a competir por la jefatura de gobierno de la capital se pronunció por implementar un mecanismo similar al que se definió para elegir al responsable del Frente a nivel nacional.

Luis Cházaro sostuvo que en el caso de la Ciudad de México el método puede iniciar de manera paralela al proceso que ya arranco a nivel federal.

Oposición debe comenzar a trabajar previo al proceso electoral

Dijo que, si bien es cierto, falta mucho todavía para el inicio del proceso electoral, la oposición debe comenzar a trabajar para estar un paso adelante del propio gobierno.

“La importancia y la magnitud de la ciudad requiere de un método parecido, guardada proporción, al que elegimos para el candidato o candidata a la Presidencia de la República, yo creo que ya es tiempo que los partidos en la ciudad definan el método para los que estamos interesados empezar a llevar a cabo las acciones pertinentes, no hay que dejar pasar mucho tiempo, porque creo que el presidente después de destapar a su corcholata querrá empezar a destapar a sus corcholatitas”, sentenció el diputado del PRD

Detalló que al lanzar el método habrá tiempo suficiente para recolectar firmas, realizar debates, levantar sondeos de opinión e ir a una votación directa de ciudadanos.