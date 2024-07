Enorme roca atraviesa casa en Ayala, Morelos; impacta en la habitación de Angelina

Paso a paso sube Angelina Medina la cuesta para llegar a su casa donde una piedra impactó su habitación, es la comunidad El vergel, en el municipio de Ayala, en Morelos, además, la tuvo que abandonar por el riesgo que representa.

"¿Quién le puso esa cinta?” “Protección civil”, contesta Angelina, quien además añadió que fue todo lo que hicieron: “Estaba el techo, pero puse a mi hijo a que escombrara, a quitar la lámina porque ellos no movieron un solo dedo”.

La piedra se detuvo con la Fe, afirma Angelina

Angelina asegura que la piedra se detuvo con fe: “Solo la virgen de Guadalupe pudo haberla detenido porque ella fue la que quedó en esa pared”.

Prevenir inundaciones es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos, sigue esta recomendación para mantener limpia la entidad. 🌧💦

Morelos es nuestro hogar, hay que cuidarlo. #PrevenirEsVivir ✅⛑ pic.twitter.com/nF7zFVHvkQ — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) July 18, 2024

“A mí no me perjudica la piedra, pero a las familias de abajo, a los niños, a las personas que pasan por ahí puede ocasionar un accidente y después no podemos volver las cosas atrás”, dijo Angelina, quien a más de un mes pide ayuda de las autoridades correspondientes.

Ahora solo queda esperar que la piedra no continúe su recorrido y pase sobre más casas como la de Angelina.

Viento y lluvia pueden ocasionar deslaves

De acuerdo con información del gobierno de México, el impacto de las lluvias intensas puede ocasionar daños a las viviendas y a obras como caminos y puentes. Generalmente, las zonas más afectadas son las que se encuentran en el lecho de ríos y arroyos, así como las ubicadas en serranías.

Algunas de las señales que pueden indicar el deslizamiento de una ladera son:



Hundimiento

Agrietamiento en la parte media o alta de la ladera

Rotura de pavimentos

Inclinación de árboles y cercas

Incluso pequeños temblores

Asimismo, recomienda avisar a Protección Civil local, no caminar por senderos o zonas de deslaves, ni tratar de cruzar áreas inundadas, ríos o arroyos.