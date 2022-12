¿Zócalo o Reforma? CDMX ya busca a Bad Bunny para concierto

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que ya buscan a los productores del cantante de reggaeton, Bad Bunny, ofrezca un concierto gratuito ya sea en el Zócalo capitalino o en Paseo de la Reforma.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó ya se busca a los productores del intérprete de “Titi me preguntó", en apoyo a la propuesta del Presidente, quien ayer invitó a que ofreciera un concierto gratuito.

“Pues se está contactanto directamente a productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny, pues apoyar esta solicitud que hace el Presidente de la República, que se aun concierto en el Zócalo en Reforma, hoy por hoy es entiendo el artista que más fechas tiene, de los que más escuchado”, declaró la jefa de Gobierno.

AMLO invita a Bad Bunny a dar concierto gratuito



Ayer, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a Bad Bunny a ofrecer un concierto en el Zócalo, tras los casos de boletos clonados que causó que muchos jóvenes no acudieran al Estadio Azteca.

El mandatario se comprometió a poner el escenario, las luces y el sonidos, eso dí, indicó que serían sencillas y no como las que tiene el cantante puerto riqueño, pues consideró que no alcanzaría.

“El Bad Bunny es gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación, en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos”, declaró el mandatario al explicar los motivos de su petición al cantante.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ aseguró que quiere que en un futuro #BadBunny se presente en el #Zócalo de la #CDMX, aunque sin pago de honorarios. pic.twitter.com/MRD4ZNKdYn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

¿Cuánto costaban los boletos de Bad Bunny?

En México, los boletos para los concierto de Bad Bunny oscilaban entre los 8 mil pesos, en la llamada Zona Pit.

Mientras que en las gradas iban de los 600 a más de 3 mil pesos. En la cancha general era de 3 mil 600 aproximadamente.

Sobre el caso de boletos, AMLO dijo en la mañanera que será el próximo lunes 19 de diciembre cuando el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dé a conocer las acciones por esta situación en los conciertos de Bad Bunny.