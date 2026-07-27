¡De terror! Intensa balacera en el Centro Histórico de CDMX deja víctimas y heridos

Momentos de terror se vivieron en el Centro Histórico de la CDMX cuando varias detonaciones de arma de fuego sembraron el pánico este 27 de julio; el ataque ocurrió en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron atacadas a balazos. Como resultado de la agresión, una perdió la vida y otra más resultó herida.

Balacera en Centro Histórico: ¿Qué se sabe del ataque hoy 27 de julio?

Versiones de testigos señalan que los presuntos responsables llegaron al lugar, dispararon contra las víctimas y escaparon con dirección al norte de la Ciudad de México antes de que las autoridades pudieran detenerlos.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo en la zona, acordonaron el sitio donde ocurrió la agresión e iniciaron las primeras diligencias para recabar indicios.

Heridos fueron trasladados tras balacera en centro histórico de la CDMX

Mientras tanto, las dos personas lesionadas fueron auxiliadas por los servicios de emergencia y trasladadas a un hospital, donde permanecen bajo atención médica. En el lugar, elementos de seguridad mantuvieron un amplio acordonamiento para permitir que peritos llevaran a cabo el levantamiento de indicios e iniciaran las primeras diligencias.

De forma paralela, las autoridades comenzaron la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los agresores, identificar su identidad y avanzar en su localización.

*Información en desarrollo