Metro CDMX: Retrasos, avance de trenes y reporte en vivo hoy lunes 27 de julio
Inicia la semana laboral y el Metro de la CDMX registra alta afluencia. Revisa nuestras actualiaciones y conoce los tiempos exactos de espera para este lunes 27 de julio.
Arranca la semana laboral este lunes 27 de julio y, como es costumbre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se convierte en el epicentro de la movilidad capitalina. Las prisas de la mañana, sumadas a la alta demanda en estaciones de transbordo, hacen que conocer el estatus de la red sea indispensable antes de cruzar los torniquetes.
En Azteca Noticias te damos las actualizaciones en tiempo real de la cuenta oficial del @MetroCDMX; descubre qué líneas operan al límite de su capacidad, cuáles presentan retrasos y el minuto a minuto de las incidencias en los andenes.
Metro CDMX: Retrasos y avance de trenes EN VIVO hoy lunes 27 de julio
Línea 3 con importantes retrasos
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 3 tiene importantes retrasos, pues llevan más de 10 minutos esperando a que pase un convoy.
Afluencia alta en cuatro Líneas
El Metro CDMX informa que las Líneas Líneas 3, 7, 9 y 12 registran afluencia alta, se envían unidades vacías a estaciones de mayor demanda.
Revisión de tren en Línea 3
Se realiza la revisión a un tren en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta.
Retrasos en Línea 9
Usuarios comentan que la Línea 9 tiene retrasos importantes, pues llevan 40 minutos sin poder llegar a la estación Tacubaya. El Metro CDMX contesta: Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, después de realizar el retiro de un tren para revisión.