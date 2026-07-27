Metro CDMX: Retrasos, avance de trenes y reporte en vivo hoy lunes 27 de julio

Arranca la semana laboral este lunes 27 de julio y, como es costumbre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se convierte en el epicentro de la movilidad capitalina. Las prisas de la mañana, sumadas a la alta demanda en estaciones de transbordo, hacen que conocer el estatus de la red sea indispensable antes de cruzar los torniquetes.

En Azteca Noticias te damos las actualizaciones en tiempo real de la cuenta oficial del @MetroCDMX; descubre qué líneas operan al límite de su capacidad, cuáles presentan retrasos y el minuto a minuto de las incidencias en los andenes.