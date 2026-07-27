Se sintió mal en pleno viaje: Muere conductor de aplicación frente a pasajera sobre Eje 1 Poniente; desata caos vial

Trágica mañana en la CDMX. En las primeras horas de este 27 de julio 2026, se reportó la muerte de un conductor de aplicación, mientras realizaba un viaje sobre Eje 1 Poniente Bucareli, casi esquina con Av. Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Al parecer, el conductor de la unidad solicitó ayuda al comenzar a sentirse mal durante el viaje.

Pidió ayuda antes de desvanecerse: Chofer de aplicación pierde la vida en plena vía pública

Los primeros reportes indican que el conductor, quien viajaba a bordo de un vehículo color negro, comenzó a sentirse mal durante el recorrido, por lo que comenzó a pedir ayuda. El hombre viaja junto con una pasajera.

Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica necesaria; sin embargo, al revisarlo confirmaron que el conductor de aplicación ya no contaba con signos vitales.

La víctima quedó tendida en el suelo a un lado del vehículo; se desconoce la razón por la que bajó de la unidad. Se desconoce la identidad del sujeto; tampoco se sabe si algún familiar o persona cercana fue notificada.

Conductor de aplicación queda tendido en plena vía pública|AZTECA NOTICIAS

Pasajera es llevada al MP para rendir su declaración tras muerte de conductor

En el automóvil viajaba una pasajera, quien fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir una declaración y colaborar con las investigaciones correspondientes para aclarar la muerte del conductor de aplicación.

Debido a la movilización de los servicios de emergencia y la policía capitalina, la zona permaneció acordonada y bajo resguardo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Por otro lado, la Fiscalía de la capital del país realizó las diligencias necesarias, además del levantamiento del cuerpo para determinar la verdadera causa de muerte.

Hasta el momento las autoridades no han revelado información sobre la muerte del conductor de aplicación en Eje 1 Poniente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.